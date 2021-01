André: “Alessandro vive do discurso”. Senador diz que “respeito, mas sou de outra turma”

22/01/21 - 10:45:53

O ex-deputado federal André Moura (PSC), atual secretário de governo do Rio de Janeiro, voltou a tecer duras críticas ao senador Alessandro Vieira (Cidadania) na manhã desta sexta-feira (22) afirmando que ele, Alessandro, “joga para a plateia e vive de discurso”.

Ainda segundo o ex-deputado, Alessandro “é um senador que não conhece a realidade dos municípios. “Alessandro é um senador que não conhece a realidade dos municípios sergipanos, é um senador que vive do discurso. Ele não corresponde com a grande votação que teve”.

Sobre os outros dois senadores sergipanos, André afirmou que a senadora Maria do Carmo tem um mandato voltado para os municípios do interior do Estado. Já em relação a Rogério Carvalho, o ex-deputado disse que o senador exerce um papel importante no senado, mas eu não posso falar o mesmo do senador Alessandro, que está perdido e não faz jus ao mandato”, disse André.

Ao ouvir as declarações de André, o senador evitou polemizar o assunto, afirmando que “é um discurso repetido. Ainda não superou a derrota de 2018 e busca seus semelhantes na política. Respeito, mas sou de outra turma. O eleitor terá oportunidade de avaliar o meu trabalho, que seguirá independente e focado nos interesses de Sergipe”, disse Alessandro.

Com informações do jornal da Fan