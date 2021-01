Centro Obstétrico de Capela e UPA de Neópolis vacinam profissionais de saúde

22/01/21 - 15:46:59

A vacinação dos profissionais de saúde que trabalham na Rede Estadual e estão na linha de frente no Combate a covid-19 continua. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Neópolis e o Centro Obstétrico Leonor Barreto Franco, em Capela, gerenciados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) já deram início à imunização de seus profissionais.

As duas unidades iniciaram a vacinação na última quinta-feira, 21. A UPA de neópolis recebeu 45 doses do imunizante e o Centro Obstétrico de Capela recebeu 60 doses. A primeira imunizada da Unidade de Pronto Atendimento de Neópolis foi a enfermeira, Deise Almeida Lacerda, de 45 anos.

“Diante de uma grande luta e de incertezas e trabalhando durante a pandemia na linha de frente, onde o medo muitas vezes tomou conta, a vacina vem como uma esperança que enche nossos corações. A luta ainda não acabou, muitas famílias ainda choram pelas perdas de seus entes queridos, então nesse momento devemos ter gratidão, mas não podemos relaxar nas medidas preventivas para de fato a gente vencer essa grande luta e assim ter uma grande vitória. Gratidão aos profissionais que tiveram coragem, aqueles que ficaram na linha de frente, direta ou indiretamente, com fé em Deus vamos conseguir vencer esse vírus, a vacina veio para trazer esperança”, destaca a enfermeira Deise Almeida.

A primeira a ser imunizada do Centro Obstétrico Leonor Franco foi a assistente de enfermagem, Alexsandra Santos, 44 anos, que relembrou os desafios da pandemia. “Durante esse tempo de pandemia fui muito cautelosa com tudo e com todos, acho que fui até chata, mas todos entenderam meu lado, não por medo do vírus e sim de contaminar pessoas que amo. Fiquei muito feliz em ser vacinada, agradeço a todos os profissionais que lutam para termos uma arma contra o vírus. Com fé em Deus vamos sair dessa, podendo abraçar nossos amigos e familiares como abraçavamos antes”, conclui.

Os superintendentes da unidade de Capela, Gilzânia Bezerra, e da Unidade de Pronto Atendimento de Neópolis, Fabson Brasil, relatam a satisfação em acompanhar a vacinação dos profissionais que estão diariamente na unidade, dando o máximo para prestar uma assistência humanizada e de qualidade.

“A esperança é um sopro de Deus em nossa alma. É com esse sentimento que agradeço a Deus, à ciência e ao SUS. A vacina chegou, gratidão a todos por esse feito, aos pesquisadores, ao serviço público e aos trabalhadores da saúde. Os servidores da UPA de Neópolis na manhã da quinta-feira receberam a primeira dose da Vacina Coronavac, aumentando assim a esperança do sopro de Deus em nossa alma”, agradece o superintendente, Fabson Brasil.

Fonte e foto Ascom/SES