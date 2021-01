CRESCIMENTO NOS SAQUES DO BANCO 24 HORAS CONDIZ COM ELEVAÇÃO DE VENDAS

22/01/21 - 05:58:37

A notícia divulgada pela empresa TecBan, responsável pela operação dos caixas eletrônicos da rede Banco 24 Horas, que atendem a mais de 100 instituições financeiras, sobre o aumento nos saques de dinheiro no terceiro trimestre de 2020, em Aracaju. Isso corrobora com o aumento das vendas dos estabelecimentos comerciais.

Segundo análise da assessoria executiva da Fecomércio, os dados da TecBan indicam que o volume de dinheiro sacado por usuários dos aparelhos do Banco 24 Horas elevaram em 20% no comparativo com o mesmo período de 2019. O crescimento foi registrado em 130 caixas eletrônicos da rede em Aracaju. Segundo a TecBan, o auxílio emergencial e o posicionamento dos caixas em estabelecimentos de comércio essencial foram importantes para essa elevação. O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac ficou entusiasmado com a notícia e com os dados apresentados, destacando que os comércios pequenos ajudaram a manter o fluxo de receita e elevação das compras das pessoas no estado.

“Quando li os dados, fiquei animado. Isso complementa a informação que divulgamos recentemente, indicando que temos quatro meses de crescimento das vendas em números muito animadores, no comparativo com o ano de 2019. Se houve mais compras, é natural que tenha um volume de dinheiro físico entrando a mais no mercado e a recuperação das vendas teve um papel importante dos cashes para movimentar os negócios. Como a grande maioria está localizada em estabelecimentos do varejo de vizinhança essencial, ajudaram a promover o aumento nas vendas do comércio”, disse Laércio Oliveira.

Em novembro de 2020, o comércio varejista ampliado, apontou novo crescimento, sendo de +6,2% no comparativo com o mês de mesmo mês de 2019. A receita nominal das vendas também apresentou elevação, com +12,9% diante de novembro do ano anterior. O que condiz com o aumento nos saques do Banco 24 Horas.

Fonte e foto assessoria