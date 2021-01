Deputado se compromete com demandas de Monte Alegre e Poço Verde

22/01/21 - 05:29:34

Nesta quinta-feira, 21, o deputado estadual João Marcelo (PTC) recebeu demandas dos municípios de Monte Alegre e de Poço Verde e assegurou que vai se empenhar para que cada uma seja atendida.

Na reunião com a prefeita Nena de Luciano, de Monte Alegre, que estava acompanhada do seu esposo Luciano Lino, diversos assuntos de interesse do município foram discutidos, a exemplo da atuação que parlamentar terá junto ao Governo do Estado para uma liberação mais ágil de recursos para a cidade.

“O problema da constante falta de água também foi discutido e me comprometi de reunir com a Direção da Deso para rapidamente levar soluções para a gente querida de Monte Alegre”, destacou João Marcelo.

Por fim, como reconhecimento da importância de Monte Alegre para o Estado, o parlamentar também assumiu o compromisso de apresentar, nos próximos dias, um projeto para que o Forró Alegre e o Casamento do Matuto de Monte Alegre se tornem Patrimônio Imaterial e Cultural do Estado. “Essa é uma manifestação tradicional de Monte Alegre já tem o reconhecimento da Câmara Municipal e vamos buscar para que o Estado também reconheça”, salientou.

Poço Verde

Ainda nesta quinta-feira, 21, João Marcelo recebeu o ex-prefeito de Poço Verde, Toinho de Dorinha. Na oportunidade, trataram do incentivo aos produtores agrícolas do Município. “Também abordamos a necessidade de um cuidado especial para a Saúde, já que a cidade faz parte da região do Vale do Rio Real, e não tem recebido a devida atenção nesta área. Nos comprometemos com a população de Poço Verde para que nosso mandato esteja à disposição daquela região”, ressaltou o deputado.

Por Fábio Viana