Estude em Casa: nova programação semanal de videoaulas está disponível

22/01/21 - 09:55:44

Entrando na 41ª semana de vídeoaulas, o programa Estude em Casa já faz parte da rotina dos estudantes, durante as atividades escolares não presenciais. Entre 25 e 21 de janeiro, eles poderão assistir, via TV Aperipê (canal 6.1), a mais uma gama de conteúdo dos ensinos Fundamental e Médio com assuntos que contemplam a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

As videoaulas seguem uma programação com 4 horas e 40 minutos de aulas por dia. Das 9h às 11h40, o conteúdo é voltado para os estudantes do ensino fundamental maior, e das 16h às 18h, para o ensino médio. O cronograma detalhado do conteúdo pode ser acessado por meio dos seguintes links:

Ensino fundamental:

https://drive.google.com/file/d/1327zFwA7pfZaidGFNOzmSGYya8AfUvR0/view

Ensino Médio:

https://drive.google.com/file/d/1t3s5MLtJrahDzEjMDOfPILx9k_Q4kx9p/view

O programa “Estude em Casa” é resultado de uma parceria estabelecida entre o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) e Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com o Governo do Estado do Amazonas, cuja finalidade é ofertar conteúdo didático aos estudantes dos ensinos Fundamental maior e Médio. Pode-se assistir às aulas tanto pelo portal da Seduc quanto pela TV Aperipê, canal 6.1.

Assessoria de Comunicação da SEDUC