GOVERNO ANUNCIA PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR

Também será pago valor referente às férias, que estavam suspensas em virtude da pandemia

O Governo do Estado informa que pagará a primeira parcela do 13º salário de 2021 nos meses de aniversário dos servidores estaduais ativos, inativos e comissionados. A segunda parcela será creditada no mês de dezembro, resolvendo, de uma vez por todas, a questão do 13º salário dos servidores, o que não acontecia há cerca de quatro anos.

No caso dos aposentados e pensionistas que recebem até R$ 6 mil, o 13° salário será creditado de forma antecipada, em dez parcelas, já a partir da folha deste mês de janeiro.

Em relação ao pagamento do terço de férias de 2020, que foi suspenso como medida econômica para combate da pandemia da Covid-19, o Governo pagará nos meses de janeiro e fevereiro deste ano , sendo que os servidores com férias a receber tiradas entre abril e junho de 2020, receberão já no mês de janeiro deste ano. Já aqueles que têm direto a receber o pagamento referente as férias entre julho e dezembro do ano passado, receberão no próximo mês de fevereiro.

O Governo do Estado informa que para este ano de 2021, o pagamento de férias segue cronograma normal.