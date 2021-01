Grupo Tiradentes se disponibiliza para auxiliar na vacinação contra Covid-19

22/01/21 - 07:56:05

O Grupo Tiradentes está se disponibilizando e buscando parcerias com prefeituras das cidades onde atua, a fim de colaborar com a campanha nacional contra a Covid-19. A ação de imunização começou oficialmente no último domingo, 17 de janeiro, após a aprovação oficial, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), das vacinas produzidas pelo Instituto Butantan e pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). As doses foram distribuídas em todos os estados, que já começaram a executar os seus planos locais de vacinação na população.

De acordo com a professora Wanessa Lordêlo, diretora de Operações de Saúde do Grupo Tiradentes, as unidades do Grupo já possuem parcerias com as secretarias municipais e estaduais de saúde, o que permite a colaboração com outras iniciativas de auxílio no combate à Covid-19 e a outras doenças. “Nós já atuamos em outras campanhas de vacinação do calendário regular, viabilizando a participação de alunos dos cursos de Enfermagem, que já atuam em estágio curricular e sob a supervisão dos professores dos cursos”, informou.

Um exemplo destacado por ela foi a aplicação da vacina contra a gripe influenza em idosos, que formam um dos principais grupos de risco do coronavírus. Em abril de 2020, professores das disciplinas de Estágio Curricular, do curso de Enfermagem da Unit Aracaju, se somaram a profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que montaram o posto no estacionamento de um dos shoppings da capital sergipana. Ao todo, foram administradas 3.100 doses em pessoas maiores de 60 anos, que nem precisaram sair dos carros.

Vacinação Covid-19

Nos estados de atuação do Grupo, as primeiras doses começaram a ser aplicadas na manhã desta terça-feira, 19, com prioridade para profissionais de saúde e idosos institucionalizados (internados em hospitais ou asilos).

Na unidade Sergipe, a professora do curso de Odontologia, SimoneGuedes, foi uma das profissionais de saúde vacinadas ainda nesta terça-feira (19). Servidora do município de Nossa Senhora do Socorro, ela falou da importância da vacina para a saúde.

“A vacinação contra o coronavírus traz animação e algumas incertezas quanto à eficiência dessas vacinas. Mas temos que ter em mente que a imunização é a medida mais eficaz e duradoura para diminuir o número de doenças ou erradicá-las. O objetivo é justamente conferir proteção contra o vírus. Então, quanto mais pessoas forem vacinadas, mais fácil será controlar a propagação dessa doença. Acredito que essa imunização será fundamental para acabar com a pandemia”.

A partir desta quarta-feira (20), professores da Universidade Tiradentes que também atuam na linha de frente dos hospitais São Lucas, Primavera e João Alves começaram a ser imunizados. A expectativa da Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju é vacinar 10.939 profissionais de saúde.

Outras iniciativas

O Grupo Tiradentes colaborou ainda na qualificação de profissionais e unidades voltadas à linha de frente do combate à nova doença. Ainda em abril, professores do curso de Medicina capacitaram cerca de 300 funcionários dos hospitais Cirurgia e São José, em Aracaju, com o uso de um simulador endotraquial, aparelho utilizado no tratamento de problemas pulmonares. O equipamento foi viabilizado pela Unit. No mês seguinte, professores de enfermagem treinaram os profissionais de saúde, que trabalharam no Hospital de Campanha Cleovansóstenes Pereira de Aguiar (HCamp), também na capital sergipana.

A parceria do GT também se deu na melhoria da estrutura e condições de trabalho para os profissionais de saúde. No início da pandemia, a instituição realizou, com recursos próprios, doações de EPIs às Secretarias de Saúde dos estados onde atua – Sergipe, Alagoas e Pernambuco. No total, foram 11 mil luvas de procedimentos, 25 mil máscaras cirúrgicas triplas, além de três mil litros de álcool gel 70% encaminhados aos órgãos da saúde. Houve ainda o investimento de quase R$ 3 milhões na implantação de 20 novos leitos de UTI (sendo dois de isolamento total) e a reforma dos 29 leitos de enfermaria da Ala E do Hospital Cirurgia, em Aracaju.

Outra iniciativa da Unit foi em abril, viabilizando a produção de 600 quilos de álcool gel. O material foi doado pela Usina Campo Lindo, em Sergipe, e confeccionado com a participação do curso de Farmácia da Unit. Os insumos foram doados à Secretaria de Segurança Pública (SSP) e destinados ao uso de integrantes das polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e da Coordenação Geral de Perícias (Cogerp).

Já o Tiradentes Innovation Center, centro de inovação do Grupo Tiradentes, possibilitou a produção de mais de 5 mil EPIs tipo face shield (viseira) em parceria com o Instituto Federal de Sergipe, UFS e Sergipe Parque Tecnológico. Todo o material foi doado aos profissionais da linha de frente da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Em paralelo, pesquisadores brasileiros criaram máscaras a partir de materiais biodegradáveis e de baixo custo como uma alternativa para utilização no enfrentamento do novo coronavírus: a Delfi-tron, tipo de máscara de proteção conhecida como respirador filtrante de partículas. Novos materiais estão em testes para a fabricação de EPIs por meio do Tiradentes Innovation Center.

“Fortalecer as parcerias já é uma rotina do Grupo Tiradentes. Sempre buscamos integrar o parceiro porque acreditamos que ganham os dois lados na interação ensino-serviço”, complementou Wanessa Lordêlo.

