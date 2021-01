ITABAIANA COMPLETA NOVO PERÍODO DE 30 DIAS SEM REGISTRO DE HOMICÍDIOS

22/01/21 - 14:14:07

Itabaiana completou, novamente, um mês sem o registro de homicídios dolosos no município. O último caso ocorreu no dia 20 de dezembro. Nos últimos seis meses, a cidade apresentou um índice de 52% de elucidação das ações criminosas envolvendo mortes violentas. Além disso, em comparativo entre os anos de 2016 e 2020, houve uma redução de 50% na incidência desse tipo de crime na região. O resultado positivo é fruto das ações e operações integradas entre as polícias Civil e Militar.

O delegado regional de Itabaiana, Tarcísio Tenório, explicou que, entre os anos de 2019 e de 2020, a redução na incidência de crimes contra a vida também ficou evidente em todo o município. “No ano de 2020, nós registramos 51 homicídios. É uma redução em torno de 30% em relação a 2019. No mês de dezembro tivemos o último caso no dia 20 de dezembro. Em novembro também tinha ocorrido somente um caso de homicídio. Essa redução tem sido bem sentida na cidade”, detalhou.

Tarcísio Tenório também destacou que, além da integração entre as forças de segurança pública, a participação da população informando e denunciando ações criminosas na região tem sido fundamental nas ações policiais no município. “Essa redução tem sido bem sentida e esperamos dar continuidade com o apoio da população. Informações e denúncias podem ser passadas através do Disque-Denúncia (181). São informações relevantes para conseguirmos atingir um índice ainda maior de elucidação”, complementou.

O comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), coronel Sidney Barbosa, ressaltou a integração entre as polícias e enfatizou que, a partir da identificação das localidades com maior incidência de crimes, foram adotadas ações que resultaram na queda dos homicídios. “Nossa primeira providência foi fazer o mapeamento dos crimes de homicídios que ocorreram nos anos anteriores e, de posse dessas informações detalhadas, montamos estratégias para combate específico ao crime de homicídio”, reiterou.

Entenda como os números caíram

Durante o ano de 2020, as operações das polícias Civil e Militar resultaram em prisões e apreensões decorrentes de ações criminosas relacionadas a diversos crimes. O combate ao tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, roubos e furtos também foi essencial para a queda na incidência de homicídios em Itabaiana. Foram localizados 222,20kg de drogas, apreendidos R$ 149.89495, além de 30 investigados por homicídios que foram detidos no município.

De acordo com o levantamento feito pela Delegacia Regional de Itabaiana, foram 213 prisões pela prática de diversos crimes, incluindo também investidas criminosas como tráfico de drogas, roubos e furtos. No tocante às medidas cautelares – mandados de busca e de prisões, por exemplo – foram 83 referentes aos homicídios. Em 2020, a unidade também contabilizou 114 inquéritos, apenas da área de homicídios, que foram remetidos à Justiça, incluindo demandas residuais referentes a casos que ocorreram em anos anteriores. Ao todo, foram 598 inquéritos encaminhados ao Poder Judiciário na cidade serrana.

Em atuação conjunta aos trabalhos investigativos da Polícia Civil, estão as operações policiais nas ruas feitas pelo 3º BPM. Como resultado dessas ações, em 2020 também foram apreendidas 82 armas de fogo e 420 munições. Além da retirada do material ilícito de circulação da cidade serrana, foram confeccionados 2.487 Relatórios de Ocorrência Policial (ROP) e 669 suspeitos de diversos crimes foram presos em flagrante na região.

Fonte e foto SSP