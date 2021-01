PC CUMPRE MANDADO DE PRISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) prenderam um jovem de 19 anos em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo Juizado de VIolência Doméstica de Aracaju. A detenção ocorreu na manhã desta sexta-feira, 22.

De acordo com as investigações, o preso agrediu fisicamente e ameaçou de morte a namorada em setembro de 2020, quando ela se encontrava grávida. No mês de dezembro do ano passado, ele descumpriu medidas protetivas, tendo ido ao encontro da vítima.

No descumprimento da medida protetiva, ele a agrediu novamente e fez novas ameaças. Diante disso, foi representada a prisão junto ao Poder Judiciário. Ele foi detido e encontra-se à disposição da Justiça.