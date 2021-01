SÃO CRISTÓVÃO: ADILSON JÚNIOR AFIRMA QUE CONTINUARÁ NA OPOSIÇÃO

Em nota, o presidente do Partido Social Democrático (PSD) em São Cristóvão, Adilson Júnior, afirmou nesta sexta-feira, 22, que o Partido continuará fazendo oposição à gestão de Marcos Santana, a fim de buscar melhorias para a população.

Segundo o presidente, nos últimos anos, o município de São Cristóvão recebeu uma das maiores arrecadações, principalmente em royalties, nunca vista na história da quarta cidade mais antiga do País, mas que infelizmente a população ainda enfrenta graves e antigos problemas como a falta de incentivo à geração de emprego, problemas de transporte público de qualidade, a falta de pavimentação e drenagem em várias localidades, falta de investimento no turismo e na cultura do município, além do gasto milionário em propaganda e em cargos comissionados para cumprir acordos políticos.

“Eu gostaria de esclarecer ao povo de São Cristóvão que continuo na oposição e que farei isso de maneira consciente, cobrando e buscando melhorias para a nossa querida cidade, sempre com o objetivo de dar ao nosso povo uma qualidade de vida melhor”, ressalta Adilson Júnior.