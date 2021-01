Vereadora Sheyla Galba discute ações com direção da Ceasa

22/01/21 - 06:09:14

A vereadora Sheyla Galba (Cidadania) esteve reunida, nesta quinta-feira, 21, com o presidente da Central de Abastecimento do Estado de Sergipe – Ceasa/SE, Wilson Nunes, e o gerente administrativo, Izair Santos, para ouvir algumas demandas e discutir ações que, viabilizadas, podem garantir melhorias para comerciantes e consumidores.

No encontro, ficou definido que nos próximos dias a parlamentar vai realizar uma visita ao local de compras em atacado e varejo, que fica na região Central de Aracaju. “Será uma oportunidade para verificar, enquanto vereadora, a situação do espaço e conversar com os trabalhadores, comerciantes e consumidores que frequentam a Ceasa”, destacou Sheyla.

A Ceasa da capital foi inaugurada em 1973 e, atualmente, conta com 590 associados. São comerciantes de todos os municípios sergipanos e dos estados da Bahia, Alagoas e Pernambuco. Segundo a direção, em dias de pico circulam entre 3 a 5 mil pessoas na Central de Abastecimento.

Fonte e foto assessoria