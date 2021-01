Eduardo diz que PSDB não defende a provável chapa com PT, PL e PSC e acrescenta: “minha coerência não está à venda”

O presidente regional do PSDB em Sergipe, ex-senador Eduardo Amorim, disse neste sábado (23) que o seu partido não integrará o bloco que terá como chapa majoritária em 2022 o senador Rogério Carvalho (PT) a governador, o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisco (PL) a vice, e o ex-deputado federal André Moura (PSC) ao Senado.

Eduardo diz que está se estruturando e pensando “lá na frente” e que no segundo semestre vai tratar sobre política com mais frequência visando as eleições de 2022 e que vai manter a coerência política que sempre expôs em todos o seu período em que esteve com mandato”.

– Minha coerência não está à venda, disse ele, acrescentando que “não se negará a conversar com ninguém, mas mas que seja mantida o mínimo de coerênca”.

O ex-senador admite que as eleições de 2022 serão diferentes das de 2014 e 2018 e diz que a sociedade percebe que “a solução não está nos extremos, nem de direita e nem de esquerda, mas no centro. E é nesse perfil que a gente vai”. Segundo Amorim, as pessoas já não aceitam o descaso e nem posicionamento políticos para consolidar força e poder, com uma visão para um novo cenário político que não se vinculem aos graves problemas do Brasil”.

E insiste: “nós somos coerentes e não vamos transigir na troca por cargos e mandatos”.

Eduardo Amorim disse que ainda não teve nenhuma conversa sobre a formação da chapa de oposição, mas diz que tem um bom relacionamento com o ex-prefeito Valmir de Francisquinho e deixou claro que defende o nome dele (Valmir) como candidato a governador.