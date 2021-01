Golpistas de São Paulo presos em flagrante ao aplicar golpes na cidade de Aracaju

23/01/21 - 07:37:25

Vítimas eram induzidas a cortar os cartões e entregá-los após ligação de “atendentes”, mas microchip ficava preservado

Equipes da 1a Delegacia Metropolitana prenderam em flagrante três homens, oriundos de São Paulo, acusados de aplicar uma série de golpes em Aracaju. Foram presos na tarde desta sexta-feira (22) Eric Felipe Bernardo da Silva, 24 anos, Augusto Felipe Soares da Silva, 25; e Emerson Santana da Conceição, 32 anos.

Com eles, os investigadores apreenderam várias máquinas utilizadas para a passagem de cartões de crédito e débito, cartões de terceiros e um veículo. Segundo o delegado Everton Santos, da 1a Delegacia Metropolitana, os autores confirmaram que saíram de São Paulo e estavam hospedados em uma Pousada no bairro Atalaia. Ao menos, 12 pessoas foram vítimas em Aracaju e, antes, eles já havuam aplicado o mesmo golpe na cidade de Goiânia (GO).

O crime consistia numa estrutura de falsos atendentes, montada em São Paulo, que ligavam para as vítimas e alegavam que os cartões foram utilizados de forma errada e, por isso, seria necessário inutilizá-los, cortando os cartões com uma tesoura. Os atendentes já dispunham de dados pessoais importantes das vítimas. “No entanto, o michochip, que é onde estão todas as informações relevantes do cartão, geralmente ficava preservado”, explicou o delegado Everton Santos.

Com os cartões inutilizados, os golpistas, já em Aracaju, iam na casa das vítimas e pegavam os cartões recortados. Depois juntavam as partes com uma fita adesiva a passavam a utilizá-los. “A polícia está localizando os boletins de ocorrência para identificar as pessoas que caíram no golpe.

O trio foi preso no momento em que utilizava um dos cartões e foram encaminhados para a 1a Delegacia Metropolitana, onde prestaram depoimento. Uma idosa, vítima dos paulistas, foi localizada e prestou esclarecimentos à polícia. O delegado Everton Santos reforçou os parabéns às equipes de captura e de cartório da 1a Delegacia Metropolitana.

Fonte e foto SSP