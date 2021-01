Vacinas da Oxford chegam a Sergipe domingo e das 19 mil doses, 5% serão dadas a Manaus

23/01/21 - 17:02:12

Atualizada para para inclusão da tabela de distribuião às 19:40

A secretária da Saúde de Sergipe, Mércia Feitosa, está esperando ainda neste sábado (23) documento com informações do Ministério da Saúde para saber a quantidade de doses da vacina de Oxford que será enviada a Sergipe neste domingo (24). No comunicado também serão enviadas as regras e protocolos para imunização.

Segundo informação de fonte do Governo, a vacina só chegará na manhã de domingo, em razão do transporte e de outros processos internos para transporte.

E matéria publicada pela CNN Brasil, diz que Sergipe receberá 19 mil doses em dois volumes. E acrescenta que é importante lembrar que o governador Belivaldo Chagas concordou em repassar 5% das doses para o Amazonas, que vem sofrendo com a tragédia causada pela Covid-19.

Os dois milhões de doses da vacina de Oxford chegaram na sexta-feira (22) ao Brasil. Segundo a CNN Brasil, os imunizantes foram comprados pela Fiocruz do Instituto Serum, da Índia, que liberou a medicação na sexta-feira, 22, após um entrave diplomático ter atrasado a remessa.

distribuição das 2 milhões de doses da vacina de Oxford os imunizantes foram importados da Índia e começam a ser distribuídos neste sábado (23.jan)

destino das doses quantidade de doses data e hora do embarque data da entrega Acre 5.500 24.jan.2021 – 7:40 24.jan.2021 Alagoas 27.500 23.jan.2021 – 21:35 24.jan.2021 Amapá 6.000 24.jan.2021 – 10:45 24.jan.2021 Amazonas 132.500 23.jan.21 – 21:00 24.jan.2021 Bahia 119.500 24.jan.2021 – 8:45 24.jan.2021 Ceará 72.500 23.jan.2021 – 19:05 24.jan.2021 Distrito Federal 41.500 24.jan.2021 – 6:30 24.jan.2021 Espirito Santo 35.500 24.jan.2021 – 8:35 24.jan.2021 Goiás 65.500 24.jan.2021 – 8:20 24.jan.2021 Maranhão 48.500 24.jan.2021 – 9:45 24.jan.2021 Mato Grosso 24.000 24.jan.2021 – 7:40 24.jan.2021 Mato Grosso do Sul 22.000 24.jan.2021 – 8:45 24.jan.2021 Minas Gerais 190.500 24.jan.2021 – 11:45 24.jan.2021 Paraná 86.500 23.jan.2021 – 21:55 24.jan.2021 Paraíba 36.000 24.jan.2021 – 8:05 24.jan.2021 Pará 49.000 24.jan.2021 – 10:45 24.jan.2021 Pernambuco 84.000 23.jan.2021 – 21:35 24.jan.2021 Piauí 24.000 24.jan.2021 – 9:45 24.jan.2021 Rio de Janeiro 185.000 23.jan.2021 – 19:00 rodoviário Rio Grande do Norte 31.500 24.jan.2021 – 12:55 24.jan.2021 Rio Grande do Sul 116.000 24.jan.2021 – 7:35 24.jan.2021 Rondônia 13.000 24.jan.2021 – 7:40 24.jan.2021 Roraima 4.000 23.jan.2021 – 0:05 24.jan.2021 Santa Catarina 47.500 24.jan.2021 – 7:30 24.jan.2021 Sergipe 19.000 23.jan.2021 – 21:45 24.jan.2021 São Paulo 501.960 24.jan.2021 – 10:50 24.jan.2021 Tocantins 11.500 24.jan.2021 – 8:45 24.jan.2021

fonte: Ministério da Saúde