8 EMPRESAS ABREM VAGAS DE EMPREGO, ESTÁGIO E TRAINEE; VEJA AQUI A LISTA

PwC Brasil

A PwC Brasil abriu o programa Nova Geração – Consulta Tributária, com oportunidades voltadas para consultoria tributária em diversas frentes.

Pré requisitos:

Cursos: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Cursos de T.I., Direito, Engenheiras e Relações Internacionais.

Inglês a partir do nível intermediário.

Disponibilidade para trabalhar 40 horas semanais – se estiver cursando a universidade no período que não o noturno, é necessário ter disponibilidade para alterar o horário de estudo para este período.

Se estrangeiro, é necessário ter visto para trabalhar no Brasil.

As inscrições vão até 4 de fevereiro pelo site https://vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/pwcconsultoriatributaria

Entre os benefícios estão tíquete alimentação e/ou tíquete refeição, vale transporte, assistência médica, reembolso de despesas odontológicas, seguro de vida/auxílio Funeral, previdência privada, incentivo à educação, flexibilidade para trabalhar on-line, gymPass e Programa de Apoio Pessoal).

As vagas são para Belo Horizonte/MG, Campinas/SP, Curitiba/PR, Goiânia/GO, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Ribeirão Preto/SP, Rio de Janeiro/RJ, São José dos Campos/SP e São Paulo/SP.

B2W Digital

A B2W Digital, dona das marcas Americanas, Submarino, Shoptime e Sou Barato, oferece a universitários brasileiros, que cursam graduação no exterior, a oportunidade de desenvolver um projeto na companhia durante o Programa Summer Job 2021. Realizado em formato 100% online e remoto, o estágio pode durar de seis a nove semanas, dependendo da disponibilidade do universitário, com início programado para maio.

O Programa Summer Job busca atrair e desenvolver jovens talentos de universidades internacionais com o objetivo de promover melhorias de processos, dar suporte à implementação de novas ferramentas e estimular inovações na companhia. Os estagiários atuarão em projetos de diversas áreas, o que possibilitará uma vivência prática e real dentro da B2W. Serão projetos de alta relevância com possibilidades reais de implantação. Ao final do programa, os Summers irão realizar uma apresentação com os resultados obtidos para o board da companhia.

Estudantes de todos os cursos que estejam em alguma universidade no exterior podem se candidatar.

A companhia oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado. Ao final do programa, os universitários poderão ter o contrato renovado para um estágio regular ou ser inseridos no banco de currículos da B2W para vagas efetivas após o término da faculdade.

As inscrições para o Programa Summer Job 2021 podem ser feitas pelo site https://b2w.gupy.io/jobs/631855 até o dia 7 de fevereiro.

Grupo Soulan

O Grupo Soulan está com mais de 900 vagas de emprego abertas para diversas áreas e cargos.

A maioria das vagas são para o setor de saúde: enfermeiros, técnicos, auxiliares, copeiros, técnicos de coleta, recepcionista, assistente administrativo, radiologia, profissionais de imagem, médico, pesquisador clínico, médico do trabalho, farmacêutico, etc.

Além disso, existem vagas para outros postos de trabalho como operador de produção, técnicos de informática, vendedor, analista de marketing, comprador, consultor trainee, auditor externo, designer gráfico e estágio na área de compras.

Informações e inscrição nas vagas do Grupo Soulan em: http://bit.ly/VagasSoulan_JAN21

Runtalent

A Runtalent anuncia a abertura de 37 vagas para a área de tecnologia, em posições como Analista Desenvolvedor PL/SQL, Desenvolvedor JAVA, Analista de Sistemas Front-End, Desenvolvedor Salesforce, Analista de Sistemas e outras.

As vagas para diversas funções e níveis são distribuídas entre Alphaville, São Paulo e Minas Gerais, porém, os profissionais de todo o país podem participar da seleção, pois as oportunidades podem ser exercidas remotamente.

Dentre os requisitos estão os perfis técnicos de acordo com cada função e também softs skills, como comprometimento, proatividade, trabalho em equipe, autonomia e organização.

Os novos contratados recebem em casa o kit de boas-vindas e equipamentos para auxiliar no trabalho, como computadores da companhia.

Mais informações sobre as vagas podem ser encontradas no site https://www.runtalent.it/vagas/.

WTK Agro Open Bank

A WTK Agro Open Bank anunciou a abertura de mais de 500 novas vagas de emprego para início imediato em diversas regiões do Brasil. As oportunidades são para o time comercial externo da companhia.

As vagas contam com salário fixo, somando variável relacionada ao cumprimento de metas.

Os interessados devem cadastrar currículo no site https://wtkagro.com.br/carreira/. A WTK Agro Open Bank não informou uma data limite para o término das inscrições, deixando a seleção em aberto até o preenchimento dos cargos.

Grupo GR

O Grupo GR abriu processo seletivo para as vagas de controlador de acesso, porteiro, atendente, atendente de conservação, recepcionista, gerente predial, inspetor de segurança, mensageiro, vigilante e supervisor de operações, distribuídas na Capital e na Grande São Paulo.

Os interessados devem se cadastrar no site https://grupogr.com.br/ no campo Trabalhe Conosco. A candidatura é gratuita, feita somente online, a empresa não recebe currículos por e-mail ou contato telefônico.

MaxMilhas

A MaxMilhas anuncia a abertura de 15 vagas de emprego para as áreas de marketing, atendimento e tecnologia. Profissionais de todo o Brasil podem se candidatar para as vagas, que irão funcionar, a princípio, em sistema de home office. Entre os cargos disponíveis estão Especialista DevOps, Pessoa Coordenadora de CRM e Product Designer.

A empresa oferece diversos benefícios, como plano de saúde, vale refeição/alimentação, licença maternidade/paternidade estendida e 20 mil milhas para o funcionário viajar nas férias.

Para mais informações sobre as vagas ou para se candidatar a alguma das oportunidades, basta acessar a seção Trabalhe Conosco no portal da MaxMilhas: https://maxmilhas.gupy.io/.

Engelink

A proptech Engelink abrirá até março 30 vagas nas áreas de vendas, marketing, desenvolvimento tecnológico e relacionamento com o cliente. A remuneração pode chegar a R$ 7 mil. Mais informações sobre as vagas neste link.