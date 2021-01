MACHADO DEFENDE UNIDADE DA BANCADA E COORDENAÇÃO DE BELIVALDO POR BR-101

24/01/21 - 00:45:31

Já repercute bem o anúncio da visita do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), acompanhado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes Freitas, ao município de Propriá (SE), na quinta-feira (28), para participarem do ato de liberação do tráfego de veículos sob a ponte no trecho norte da BR-101, na divisa entre os Estados de Sergipe e Alagoas. Há quem critique e condene o presidente, mas há também quem enxergue a visita como uma “oportunidade para investimentos”.

É o caso do ex-deputado federal José Carlos Machado (DEM). Homem visionário, com um espírito público de fazer inveja a muita gente, ele entende que, após 25 anos de uma obra que se arrasta e não acaba nunca, enfim “há uma luz no fim do túnel”! Com larga experiência no quesito “Congresso Nacional” e pelo fato de já ter sido o coordenador da bancada sergipana em BSB, mesmo sem mandato, Machado continua “inquieto” e a todo instante surge uma ideia nova e pujante em sua mente.