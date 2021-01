Comunidade do 17 de Março comemora construção de quatro novas praças no bairro

25/01/21 - 08:55:29

Iniciadas no último dia 21, as obras de construção de quatro novas praças, com parques infantis, academia ao ar livre e quadra poliesportiva, no bairro 17 de Março, agradaram a comunidade local, que comemorou mais esse investimento que a Prefeitura de Aracaju fará na localidade.

A sensação compartilhada pelos moradores é de que o cuidado da administração municipal em relação ao bairro é constante, perceptível em projetos diversos e que abrangem a totalidade da comunidade, impactando diretamente no bem estar de quem vive na região.

“Morar aqui tem sido tranquilo e vai melhorar mais ainda com as obras que estão acontecendo no bairro, não só essas praças, que serão ótimas, mas também a maternidade. Além de valorizar nossos imóveis, essas ações beneficiam toda a comunidade, aumentam nossa qualidade de vida”, explica a comerciante Josileide Veríssimo Cardoso, que mora na bairro há dez anos.

A também comerciante Poliana Cruz segue o raciocínio da vizinha, salientando tanto as vantagens econômicas do processo de urbanização quanto de conforto e comodidade para sua família.

“O bairro está se transformando com essas obras, o que deixa a gente muito feliz. Até meu comércio eu vou expandir. Eu tenho três filhos e sei como essas quatro praças serão importantes para o lazer deles”, aponta.

Ao conhecer detalhes dos projetos, que estão sendo executados a partir de um investimento de quase 2,9 milhões de reais – com recursos oriundos do financiamento firmado pela Prefeitura com o Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID) -, a aposentada Alenira Santos afirmou estar ansiosa, por perceber o quanto sua vida será facilitada.

“As obras aqui no bairro são maravilhosas, todas muito bonitas e bem feitas. Eu acho que com as praças não será diferente. Estou ansiosa para que fiquem prontas logo, porque agora eu preciso andar quase uma hora para levar meus netos para brincar”.

Com a transformação promovida nos últimos anos, a comunidade tem se sentido cada vez mais orgulhosa do local onde reside, como conta o morador Antônio Pereira. “Com tudo o que está acontecendo nestes últimos anos, eu não saio do 17 de Março de jeito nenhum. Com essas obras vamos ter tudo por aqui mesmo. Já temos escolas, ruas asfaltadas, uma maternidade quase pronta e agora espaço para lazer. Basta a comunidade zelar”, ressalta.

Os novos espaços contarão com áreas verdes, nas quais serão plantadas 334 árvores, pistas de caminhada, parques infantis e academias ao ar livre, além de bancos e mesas de concreto e iluminação em LED. Em duas das praças, também haverá quadras de esporte polivalente. O prazo de conclusão das obras é de 180 dias.

Foto Sérgio Silva