DIEGO BISPO CONFIA EM “BASE SÓLIDA” PARA CONQUISTAR VAGA NA COPA DO NORDESTE

25/01/21 - 18:08:04

Zagueiro do Tremendão da Serra acredita em equipe preparada para os dois confrontos diante do Santa Cruz pela fase preliminar da competição regional. Primeira partida é nesta terça (26), no Etelvino Mendonça.

O Itabaiana inicia sua busca por um lugar na fase de grupos da Copa do Nordeste 2021 nesta terça-feira (26), quando encara o Santa Cruz, às 21h30, no Etelvino Mendonça, em partida de ida da fase preliminar da competição.

Após a campanha na Série D do Brasileiro, onde foi eliminado na segunda fase pelo Floresta-CE, o Tremendão da Serra manteve grande parte do elenco para esta nova temporada. Dos 27 atletas do plantel, 15 continuam no clube, entre eles, o zagueiro Diego Bispo, que ressaltou a importância do entrosamento dentro de campo para enfrentar decisões como a desta terça.

“É sempre bom quando se tem sequência com uma base sólida igual criamos aqui no clube. Ajuda a manter um padrão de jogo que muitas vezes é o diferencial dos times que conquistam grandes coisas. Além disso, chegaram reforços que elevaram ainda mais o nível do nosso grupo e que vão ser essenciais para essa difícil disputa pela vaga na próxima fase do Nordestão”, analisa o defensor.

Treinando desde a primeira semana de janeiro, Diego Bispo acredita que a equipe sergipana esteja preparada para o primeiro compromisso contra o Santa Cruz, mas pede atenção máxima aos companheiros e lembra que é necessário atuar com inteligência, já que o confronto é decidido em dois jogos.

“É uma decisão de 180 minutos, por isso temos que ser inteligentes. Não podemos nos afobar e achar que tudo se decidirá nesse primeiro jogo só porque estaremos atuando em casa. Precisamos estar completamente focados, com aplicação tática e marcar bem porque eles têm jogadores de muita qualidade. Serão duas partidas onde nossa margem de erro terá que ser a mínima possível se quisermos avançar”, finaliza o zagueiro.

O duelo da volta acontece dia 2 de fevereiro, às 21h30, no Arruda, em Recife. Em caso de empate na soma dos pontos e no saldo de gols, a decisão vai para os pênaltis.

Por Luiz Gatti

Leader Press Comunicação