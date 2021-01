Fundat faz intermediação de novas vagas de emprego a partir desta segunda, 25

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio das ações de empregabilidade da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), inicia a semana com novas oportunidades de emprego para a população. Desta vez, as vagas são destinadas às funções de atendente de mesa/balcão, serviços gerais, garçom, cozinheiro, auxiliar de cozinha, sushiman, ajudante de montagem de móveis planejados e polidor automotivo.

Os interessados em se candidatar às vagas, devem comparecer à sede da Fundat, ou no Espaço Fundat, situado no shopping Riomar, portando RG e currículo, ou ligar para (79) 9 9132-1200. A sede da Fundação está localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Para outras informações, o cidadão pode contatar a Fundação pelo telefone (79) 3179-1331.

Pré-requisitos:

Atendente de mesa/balcão

Pré-requisitos: experiência na área

Serviços gerais

Pré-requisitos: experiência na área

Garçom

Pré-requisitos: experiência na área

Cozinheiro

Pré-requisitos: experiência na área

Auxiliar de cozinha

Não requer experiência

Sushiman

Pré-requisitos: experiência na área, com bom conhecimento técnico

Ajudante de montagem de móveis planejados

Pré-requisitos: requer conhecimento técnico para desempenho do cargo

Polidor automotivo

Pré-requisitos: experiência na área

Fonte AAN