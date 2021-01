OPERAÇÃO CONJUNTA LOCALIZA INTEGRANTE DE GRUPO CRIMINOSO DA BAHIA

25/01/21 - 18:49:49

A ação conjunta entre o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) da Polícia Civil e o Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar localizou um integrante de um grupo criminoso da Bahia, identificado como Marcos Oliveira dos Santos, o “Marcos Gago”. Ele foi encontrado no povoado Areia Branca, na região do Mosqueiro, em Aracaju, na manhã desta segunda-feira, 25.

De acordo com as investigações, embora ele seja sergipano, já cumpriu pena no sistema prisional baiano, inclusive por um triplo homicídio praticado na cidade de Lagarto, no interior de Sergipe.

Após informações de que ele estaria praticando tráfico de drogas e homicídios em Sergipe, ele foi localizado pelos policiais.Na abordagem policial, ele reagiu, foi atingido, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

