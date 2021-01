PM PRENDE SUSPEITO DE TRÁFICO E APREENDE PRENSAS HIDRÁULICAS

25/01/21 - 07:14:38

Policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam na tarde desse domingo (24) um homem suspeito de tráfico de drogas apreendeu duas prensas hidráulicas.

De acordo com as informações policiais, a operação, que ocorreu no conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro, também localizou uma vasta quantidade de maconha e cocaína, além de balanças digitais e material para a embalagem do entorpecente.

O suspeito foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.

Foto PM