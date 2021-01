Riachuelo terá nova rede de distribuição de água para mais de 150 famílias rurais

25/01/21 - 09:13:29

Governo de Sergipe, município e empresa privada firmam parceria para abastecimento residencial nos povoados Bela Vista e Fundão.

Mais de 150 famílias dos povoados Bela Vista e Fundão, no território quilombola Quebra-Chifre, em Riachuelo, município do agreste sergipano, receberão água em casa através da construção de uma rede de distribuição residencial de água captada em poços tubulares. O Governo de Sergipe, através da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro), firma termo de cooperação com a Prefeitura de Riachuelo para a construção da rede. Com investimento de R$ 3,1 mil, através de recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Funcep), a Cohidro já fez a recuperação de um poço no Bela Vista e realiza a perfuração de um poço no Fundão, para servir à rede de distribuição. Já a prefeitura de Riachuelo colabora com o fornecimento de materiais para esta nova perfuração e fará a obra de instalação da nova rede.

A representante comunitária nos povoados, Alcilene Rosa, explica que o poço existente no Bela Vista não tinha a infraestrutura necessária para fazer a água chegar às casas e, com o crescimento populacional da comunidade, o poço não consegue atender a demanda. “No Bela Vista, só existe um chafariz. A comunidade está crescendo e é um sofrimento para essas famílias, todos os dias, carregar vasilhames debaixo do sol para poder levar água até as suas casas. A junção dos dois poços, o do Bela Vista e o novo do Fundão, possibilitará a essas pessoas uma água de qualidade e também melhorará o abastecimento, levando a água até suas casas. O sonho das famílias é, um dia, poder tomar um banho de chuveiro. O que para muitos é algo comum, mas para aquelas famílias será novidade”, declara Alcilene.

O secretário de Estado da Agricultura (Seagri), André Bomfim, conta que um estudo publicado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em 2018, identificou que uma das principais dificuldades da comunidade vem sendo o acesso à água para o consumo humano. E destaca que uma das soluções surgiu do diálogo entre a Seagri e sua empresa vinculada, a Cohidro, a comunidade local, a Prefeitura de Riachuelo e a empesa Linhas de Energia do Sertão Transmissora S.A. (LEST), que desempenha medida compensatória pela construção da rede de alta tensão Xingó-Jardim, que passa dentro daquele território quilombola. “Parabenizo a continuidade das cooperações que a Cohidro tem feito com os municípios para ajudar no acesso à água para as comunidades rurais. Nesse caso de Riachuelo, fortalecerá muitas atividades produtivas como também contribuirá para a segurança hídrica das famílias que vivem na comunidade”, pontuou André Bomfim.

A Cohidro, segundo o seu diretor-presidente, Paulo Sobral, já investiu na mão de obra e na instalação de novos quadro de comando e bomba elétrica no antigo poço do Bela Vista. As peças, no valor de R$ 3.156,56, foram adquiridas com recursos do convênio com a Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS), que destinou à companhia cerca de R$ 1 milhão do Funcep. “Este poço do Bela Vista foi concluído pela Dipoços [Divisão de instalação e Manutenção de Poços da Cohidro], devolvendo a sua capacidade de produção. Como a comunidade cresceu e ainda tem o povoado vizinho, que também vai ser atendido pela nova rede, já estamos com a nossa máquina perfuratriz na localidade para fornecer ao sistema o novo poço. Nesta segunda etapa, contamos com a cooperação da prefeitura municipal no fornecimento dos insumos necessários para perfurar e fazer a sustentação do poço”, explicou Paulo Sobral.

O prefeito de Riachuelo, Petinho de João Grande, manifestou em suas redes sociais a satisfação na cooperação entre o município, Estado e iniciativa privada para atender à comunidade. “Vamos resolver um problema que afeta os moradores há um bom tempo. Instalaremos mais um poço para que seja distribuída uma água de qualidade para cada casa daquela localidade. A Prefeitura Municipal de Riachuelo, através das Secretarias de Agricultura e Infraestrutura, leva mais esperança e dignidade para as pessoas dos povoados Bela Vista e Fundão. É importante lembrar que as ações decorrem de uma parceria firmada com a Cohidro. Nossos primeiros dias de gestão estão sendo intensos, mas isso é trabalho que vai gerar mais qualidade de vida para a nossa gente. É isso que queremos!”, finalizou o prefeito.

Fonte e foto assessoria