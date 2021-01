MARIA QUER UNIR BANCADA PARA REIVINDICAR CONCLUSÃO DA DUPLICAÇÃO DA BR 101

25/01/21 - 09:31:42

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) manifestou-se favorável à ideia de reunir os parlamentares que compõem a bancada federal sergipana para, sob o comando do governador Belivaldo Chagas, aproveitar a visita do presidente Jair Bolsonaro a Sergipe, na próxima quinta-feira (28) e apelar pela conclusão das obras de duplicação da BR 101. “Essa foi uma ideia do presidente do Democratas em Sergipe, ex-deputado José Carlos Machado que, de pronto, eu me somo”, disse Maria.

Para ela, essa é uma pauta que se arrasta há mais de décadas e que precisa ser priorizada. “É vergonhosa a parte da 101 que corta BR Sergipe. Bem diferente do que encontramos em Alagoas, onde a estrada é um verdadeiro tapete que contribui para a fluidez do trânsito, escoamento de mercadoria, favorece o turismo e, naturalmente, contribui para a segurança e o desenvolvimento socioeconômico do Estado. E Sergipe, ainda, vivendo a longa e imprevisível espera”, falou a senadora.

De acordo com a parlamentar, como bem sugeriu Machado, o governador Belivaldo Chagas deve comandar essa comissão suprapartidária e fazer essa cobrança, aproveitando que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, vão estar visitando o município de Propriá, na região ribeirinha. Eles virão participar do ato de liberação do tráfego de veículos sobre a ponte, no trecho norte da BR-101, divisa entre Sergipe e Alagoas.

“A 101 é a mais importante do Estado, não só para circulação de pedestres, mas pelo escoamento das principais riquezas de Sergipe”, disse Maria do Carmo, acrescentando que, além do prejuízo da atividade econômica, essa demora, “custa a vida de sergipanos que precisam se arriscar e acabam sofrendo graves acidentes, muitos fatais”.

No entender da democrata, “Sergipe não pode perder esta oportunidade de cobrar, mais uma vez, a conclusão das obras da BR-101”. Para Maria, José Carlos Machado, que como deputado federal coordenou a bancada federal para assuntos relacionados ao orçamento geral da União, tem razão ao propor que o governador Belivaldo Chagas reúna seu staff, assim como os parlamentares e assuma a coordenação do processo para resolver a “interminável” duplicação da BR-101, tão prometida por Governos passados e nunca concretizada.

Fonte e foto assessoria