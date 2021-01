Últimos dias para inscrições no curso Senar Jovem em Glória

25/01/21 - 08:33:07

As inscrições para o curso Senar Jovem/ Assistente Agropecuário em Bovinocultura Leiteira encerram na próxima sexta-feira, 29. Serão ofertadas 25 vagas no município de Nossa Senhora da Glória.

O objetivo do curso é capacitar os jovens do Alto Sertão sergipano para o mercado de trabalho com aulas teóricas e atividades práticas voltadas para a bovinocultura leiteira. O assistente agropecuário poderá atuar como empreendedor na sua propriedade e na gestão das fazendas. O curso tem carga horária de 448 horas com duração prevista de 9 meses.

O curso é gratuito e voltado para jovens que estejam cursando o último ano do ensino fundamental, cursando o ensino médio ou que já tenham concluído, produtor (a) ou trabalhador (a) rural. As inscrições podem ser realizadas no site www.senarsergipe.org.br.

Por Adriana Freitas