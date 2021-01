VIATURA DO SISTEMA PRISIONAL CAPOTA E DERRUBA POSTE EM ARACAJU

25/01/21 - 07:52:44

Uma viatura do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope) capotou na manhã desta segunda-feira (25), e derrubou um poste, na avenida Francisco José da Fonseca, no Conjunto Orlando Dantas, em Aracaju.

As informações são de que chovia muito no momento o motorista, um policial penal perdeu o controle do veículo, e atingiu o poste.

No momento do acidente, o policial foi arremessado para o banco traseiro do veículo. Ele foi socorrido e atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Uma equipe da Energisa esteve no local fazendo a troca do poste.