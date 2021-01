SE REGISTRA 826 NOVOS CASOS, TOTAL SOBE PARA 133.655 E 2.736 PESSOAS MORRERAM

26/01/21 - 05:15:12

Mais oito mortes estavam em investigação, totalizando nove óbitos

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta segunda-feira, 25, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 826 casos, uma morte registrada nesta segunda e mais oito novos óbitos que estavam em investigação. Em Sergipe, 133.655 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.736 morreram. Até o momento, 120.667 pacientes foram curados.

As nove mortes foram: um homem, 68 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com doença renal crônica, diabetes, doença cardiovascular crônica; uma mulher, 96 anos, de Estância, com doença cardiovascular crônica e doença renal crônica; um homem, 62 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 79 anos, de Aracaju, com hipertensão, diabetes e hepatopatia; um homem, 66 anos, de Ilha das Flores, com doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão, diabetes e cardiopatia; um homem, 69 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 67 anos, de Aracaju, com neoplasia; um homem, 88 anos, de Lagarto, com hipertensão; uma mulher, 61 anos, de São Cristóvão, com doença pulmonar obstrutiva periférica

Foram realizados 280.414 exames e 146.759 foram negativados. Estão internados 345 pacientes, sendo que no serviço público são 109 em leitos e UTI (adulto), zero na UTI neonatal/ pediatria e 105 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 214. Já nos leitos do serviço privado estão internados 44 pessoas na UTI adulta, quatro na UTI neonatal/ pediatria e 83 em leitos clínicos, totalizando 131. São investigados mais sete óbitos. Ainda aguardam resultados 434 exames coletados.

*Houve readequação dos leitos de UTI neonatal da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes ( MNSL), ampliados transitoriamente para 29, retornando para seis leitos destinados exclusivamente ao atendimento de pacientes com Covid-19.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br.