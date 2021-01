Rômulo aconselha: quem estiver engasgado com o PT é bom desengasgar porque o Covid-19 dificulta muito a respiração.

26/01/21 - 00:28:06

Rômulo Rodrigues (PT) escreveu nesta segunda-feira (26) uma matéria que responde ao ex-vereador Zeca da Silva, que no domingo (25) contestou notícia repassada por ele no Faxaju Online. Sob o título “Entre o querer e o pensar”, Rômulo Rodrigues diz que “ver, ouvir e ler opiniões divergentes sobre o que digo ou escrevo é algo que encaro com naturalidade. Afinal, sou afeito ao debate”.

– Fiquei surpreso com a reação de Zeca da Silva, que admiro e respeito, ao imprimir uma distorção descabida ao que foi publicado no site, na sexta-feira (22), disse e reafirmou “que na conjuntura dominada pela vacina, uma chapa com Rogério Carvalho, Valmir de Francisquinho e André Moura não é aceita pelo PT no momento”.

Segundo Rômulo, “passada a pandemia, a conjuntura será outra e o eletrodo que vai soldar ligas tão diferentes, será a conversa entre elas. O PT terá todo o tempo para acumular oxigênio político. Não penso, e por isso não quero impor que o grupo que elegeu Edvaldo Nogueira apoie a candidatura do PT em 2022. Acho que houve erro de cognição. O que virá depois, só saberemos depois”.

No final aconselha: “quem estiver com o PT engasgado é bom desengasgar porque Covid-19 dificulta a respiração”.