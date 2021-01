Fapitec divulga resultado preliminar de edital voltado a empresas do ramo de inovação

26/01/21 - 11:08:14

Apresentação de recursos pode ser feita até 05 de fevereiro

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec), divulga nesta terça-feira (26), o resultado preliminar da etapa de avaliação do mérito das propostas submetidas à chamada pública do Programa de Apoio à Inovação em Empresas Brasileiras – Tecnova II (Edital FINEP/FAPITEC/SE Nº 01/2020). Sete projetos foram recomendados como Prioridade 1, sendo selecionados para o recebimento de incentivos entre R$ 100 mil e R$ 300 mil.

Além dos projetos a serem financiados, seis outras propostas foram classificadas como Prioridade 2, sendo recomendadas para execução, porém, não dispondo de incentivo financeiro por conta da limitação de orçamento do edital. O período para apresentação de recursos vai até 05 de fevereiro, com divulgação da lista final prevista para 12 de fevereiro. A contratação dos projetos aprovados deve ocorrer já a partir do mês seguinte à divulgação final dos selecionados.

Entre as 30 propostas submetidas ao edital, 15 foram consideradas aptas para análise da comissão julgadora. Os projetos selecionados apresentam soluções e iniciativas vinculadas a diversas áreas, a exemplo de segurança pública, mobilidade, educação, saúde e bem estar, economia criativa, turismo, Inteligência Artificial (IA), Tecnologia da Informação (TI), entre outras.

Para a coordenadora do Programa de Inovação Tecnológica da Fapitec/SE, Ana Flávia Menezes, este edital demonstra, mais uma vez, o papel da Fundação enquanto instituição fomentadora da inovação tecnológica em Sergipe. “É com grande satisfação que divulgamos a lista preliminar das empresas aprovadas, pois sabemos que o recurso disponibilizado será um divisor de águas para elas. Nosso desejo era que todas as empresas que estão aptas fossem contratadas, mas infelizmente não temos recurso suficiente. De qualquer forma, estamos bastante satisfeitos com o nível do Edital e os resultados obtidos até aqui”, frisa.

Tecnova II

O edital Tecnova II inclui um aporte global de R$ 2 milhões e visa estimular as atividades de inovação e incrementar a competitividade entre empresas no cenário pós-pandemia. A seleção é voltada a empresas brasileiras sediadas em Sergipe, com faturamento anual de até R$ 16 milhões de reais. Além do apoio financeiro, as empresas autoras das propostas selecionadas e contratadas terão acesso ao suporte técnico da Fapitec para auxiliar na execução dos projetos. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT/FINEP) é a instituição financiadora do programa.