Instituto JCPM abre vagas para cinco cursos gratuitos em Sergipe

26/01/21 - 10:50:08

Atividades serão on-line e voltadas para jovens de 16 a 24 anos. Inscrições podem ser realizadas acessando o perfil @IJCPM no Instagram

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) oferece novas oportunidades para os estudantes ou egressos da rede pública de ensino de Sergipe aprimorarem a sua qualificação e construírem seus sucessos pessoal e profissional. Estão abertas as inscrições para cinco cursos on-line e gratuitos: ‘Inglês e Cidadania’, ‘Habilidades Digitais e Informática na Palma das Mãos’, ‘Operador de Caixa’, ‘Projeto de Vida’ e ‘Como cuidar do seu dinheiro’.

As inscrições podem ser realizadas acessando o IG @IJCPM no Instagram. Ao todo, estão sendo ofertadas 330 vagas e as atividades serão iniciadas no dia 8 de fevereiro. Mais informações podem ser obtidas pelo número (79) 9 8101.1307 (WhatsApp).

Conheça os cursos gratuitos oferecidos pelo IJCPM em Sergipe:

Projeto de VIDA

Buscando promover o autoconhecimento, serão oportunizadas atividades estruturadas para que o jovem desenvolva a habilidade de elaborar uma narrativa sobre si, seus planos futuros e seu papel no mundo, despertando a solidariedade e o protagonismo de sua própria história.

Público: jovens de 16 a 24 anos;

Período: de fevereiro a junho de 2021;

Turmas: Terças-feiras e sextas-feiras, das 9h30 às 11h30 (Turma 1) terças e sextas-feiras das 14h às 16h (Turma 2).

Como Cuidar do Seu Dinheiro

Neste curso de educação financeira, os alunos serão provocados a desenvolver um comportamento consciente e responsável nas tomadas de decisão que envolvam dinheiro, essencial para a prosperidade pessoal e profissional.

Público: jovens de 16 a 24 anos;

Período: de fevereiro a junho de 2021;

Turmas: Segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 15h (Turma 1) e das 15h às 16h30 (Turma 2).

Inglês e Cidadania

Voltado para quem tem curiosidade, familiaridade ou necessidade de aprender a língua inglesa, o curso busca desenvolver no aluno habilidades e competências para estabelecer relações intersubjetivas de reconhecimento mútuo e de construção de práticas sociais e culturais que lhe propicie intercompreensão, cooperação e emancipação, tanto em sua língua nativa quanto no idioma estrangeiro.

Público: jovens de 16 a 24 anos;

Período: de fevereiro a novembro de 2021;

Turmas: Quintas-feiras, das 8h30 às 10hh30 (Turma 1) e das 15h às 17h (Turma 2).

Habilidades Digitais e Informática na Palma das Mãos

O curso oferecido em nível básico e avançado tem o objetivo de proporcionar uma aprendizagem significativa sobre os meios digitais mais utilizados no dia a dia e no mercado de trabalho, voltada para a empregabilidade.

Público: jovens de 16 a 24 anos;

Período: de fevereiro a junho de 2021;

Turmas: Básico – Terças-feiras, das 9h30 às 11h30 (Turma 1), das 13h30 às 15h30 (Turma 2), das 15h30 às 17h30 (Turma 3) e às quartas-feiras das 15h30 às 17h30 (Turma 4);

Avançado – Quartas-feiras, das 9h30 às 11h30 (Turma 1) e das 13h30 às 15h30 (Turma 2).

Operador de Caixa

Visa instrumentalizar o aluno a atuar com operações no varejo, aumentando o potencial de empregabilidade nas vagas provenientes de parcerias com supermercados.

Público: jovens de 18 a 24 anos;

Período: de fevereiro a junho de 2021;

Turmas: Segundas e quartas-feiras, das 8h às 11h.

Da assessoria

Foto: Divulgação