“NÃO VAMOS POLITIZAR O MOMENTO DA VACINA EM CANINDÉ”, DIZ WELDO MARIANO

26/01/21 - 05:56:03

O Prefeito Weldo Mariano (PT) fez os agradecimentos ao governador Belivaldo Chagas por ter enviado as vacinas coronavac ao município de Canindé de São Francisco na última terça-feira, dia 19/01. Na ocasião, a secretária de estado da saúde, Mércia Feitoza, esteve pessoalmente em Canindé de São Francisco efetuando a entrega do primeiro lote no total de 114 ampolas.

A chegada da vacina provocou ansiedade em Canindé de São Francisco devido ao momento pandêmico, afinal, todos querem ficar imunes a Covid-19. A equipe da Secretaria Municipal de Saúde, responsável pela administração dessa demanda, foi célere e agilizou vacinando a primeira profissional da saúde, a técnica em enfermagem Sônia da Hora. Em seguida, um planejamento foi posto em ação e as informações publicadas em uma coletiva de imprensa via instagram e youtube oficial da Prefeitura Municipal. Como ato contínuo, profissionais da área, que trabalham diretamente com pessoas suspeitas ou infectadas com vírus já receberam a vacina e segue em curso. Rosacy Alves, secretária municipal de saúde, orientou a equipe em todo planejamento e obedece todas as orientações sobre a distribuição e momento.

Atento a tudo, Weldo Mariano não fez alarde sobre a chegada da vacina, ao contrário, foi humilde e sereno como sempre e não tirou proveito político da situação. Já no campo da distribuição e do procedimento, ele apenas acompanhou o trajeto desde o ponto do desembarque (chegada), que aconteceu no campo de futebol do 4º BPM, até a unidade Delfina Fernandes em seguida ao hospital municipal Haydee de Carvalho, local onde a técnica de enfermagem, Sônia da Hora, foi vacinada. Não fez pose pra foto, apenas um vídeo de agradecimento ao governado e para Mércia Feitoza.

Em suma, Weldo não politizou o momento da vacina. Tem extrema certeza do quanto é importante colocar-se como ser humano sempre, e nesse momento em que vidas foram e estão sendo sucumbidas, é muito mais ainda. Outro fator que o Prefeito coloca como primordial é o fato de obedecer ao que preconiza as orientações das autoridades, quer sejam o Ministério da Saúde e a Justiça. “Quero de verdade agradecer ao governador Belivaldo Chagas pela atenção e também a Mércia Feitoza e pedir a Deus que livre a humanidade desse mal o mais rápido possível. Espero ver nosso povo, mães e pais, filhos e amigo com sorriso nos olhos do que lágrimas. Agradeço em nome do povo de Canindé de São Francisco e dias melhores virão”, é a frase de Weldo Mariano que teve um funcionário e amigo íntimo, de nome Tauilas, vitimado pela Covid-19 recentemente, cujo momento ainda lhe causa emoção.

Por Adeval Marques

Foto: Ascom Prefeitura de Canindé