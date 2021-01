POLÍCIA CIVIL PRENDE EM FLAGRANTE AUTORES DE ROUBO DE VEÍCULO EM ARACAJU

26/01/21 - 08:44:42

Policiais civis integrantes da equipe noturna da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) prenderam Marcos Henrique de Almeida Santos, 22, e apreenderam um adolescente de 17 anos. Na ação policial, um veículo e objetos roubados foram recuperados minutos após a investida criminosa. O caso ocorreu no último sábado, 23.

Segundo o delegado Kassio Viana, o roubo do veículo Volkswagen Up, de cor branca, ocorreu na avenida Euclides Figueiredo, no bairro Lamarão, na Zona Norte da capital. A vítima foi um motorista de aplicativo. Ainda conforme o delegado, a ação delituosa foi praticada com violência.

“Devido à rápida e eficaz atuação de nossa equipe, foi possível a realização da prisão e da apreensão em flagrante dos infratores, bem como a recuperação do veículo e objetos subtraídos da vítima. Após a prisão, os suspeitos confessaram toda a prática criminosa e foram reconhecidos pela vítima”, detalhou.

A Polícia Civil também destaca que a sociedade pode colaborar com a elucidação de crimes e a localização de suspeitos de ações criminosas. Informações e denúncias podem ser feitas através do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP