Alunos da rede estadual já podem se inscrever no Programa Jovens Embaixadores 2021

02/02/21 - 06:43:25

Os alunos interessados poderão se inscrever até o dia 7 de março, por meio de um pré-cadastro que deverá ser feito via Facebook

Já estão abertas as inscrições para o Programa Jovens Embaixadores (JE) 2021, uma iniciativa do Departamento de Estado Norte-Americano, que no Brasil é coordenada pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos. Os alunos interessados poderão se inscrever até o dia 7 de março, por meio de um pré-cadastro que deverá ser feito via Facebook, no endereço: www.facebook.com/jovensembaixadores, ou pelo site www.jovensembaixadores.org.br. Nesse mesmo endereço eletrônico está disponível o edital do programa.

Poderão participar alunos das redes públicas estadual ou federal que estejam matriculados e cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio, com idade entre 15 e 18 anos. Outros pré-requisitos são: o estudante deve ter boa fluência oral e escrita em inglês; pertencer à camada social menos favorecida e estar atualmente engajado em iniciativas de empreendedorismo e impacto social em sua comunidade por, pelo menos, seis meses.

A Embaixada Norte-Americana esclarece que “uma vez que o mundo continua em alerta e com muitas restrições devido à pandemia da covid-19, caso não seja possível realizar o intercâmbio nos Estados Unidos em julho de 2021, os selecionados serão convidados para participar de um intercâmbio em formato virtual bastante interativo e inovador”.

A coordenadora estadual do Programa Jovens Embaixadores, professora Célia Gil, destaca a importância de os alunos se inscreverem nesta edição. “Nesse ano tão desafiador, a abertura das inscrições para o Jovens Embaixadores nos deixa muito felizes. É mais um incentivo para os nossos alunos continuarem estudando e perseguindo seus sonhos. Mesmo que o intercâmbio aconteça de forma virtual, caso as condições sanitárias ainda não permitam a viagem para os Estados Unidos, os jovens não devem perder essa grande oportunidade. Portanto, a gente convida todos os nossos alunos a se inscreverem para a seleção do JE, pois só irá trazer benefícios incalculáveis em suas vidas”, declarou, acrescentando ainda que, por ser um ano atípico, as provas acontecerão no mês de abril, e o intercâmbio, em julho.

Para informações mais detalhadas, o estudante pode entrar em contato com a coordenadora Célia Gil, pelo telefone: (79) 99974-2855.

Jovens Embaixadores

O Jovens Embaixadores é um programa de intercâmbio de curta duração nos Estados Unidos, para estudantes brasileiros do ensino médio da rede pública que se destacam em suas respectivas comunidades pela atitude positiva, bom desempenho escolar, conhecimento da língua inglesa, capacidade de liderança e espírito empreendedor. A experiência de ser um Jovem Embaixador permite que os horizontes desses alunos se ampliem, proporcionando oportunidades de crescimento em sua vida profissional e pessoal.

Em Sergipe, o programa tem como instituição parceira a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), coordenado pelo Departamento de Apoio ao Sistema Educacional/Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil (Dase/Seades).

Fonte e foto assessoria