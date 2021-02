Belivaldo Chagas garante pagar salário do servidor dentro do mês já a partir de fevereiro

O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, afirmou na manhã desta terça-feira (02) durante a abertura dos trabalhos legislativos na Alese, que vai pagar a todo funcionalismo, ativo e inativo, dentro do mês já a partir do mês de fevereiro. “Vamos pagar a todos os servidores públicos estaduais, ativos e inativos, dentro do mês já a partir de fevereiro”, garantiu o governador.

Durante o seu pronunciamento, o governador disse que “fiz questão de agradecer aos deputados e deputadas estaduais que nos ajudaram bastante a alcançar este equilíbrio fiscal, sempre mantendo a independência entre os poderes, mas aprovando leis em benefício do povo de Sergipe”, disse Belivaldo.

Belivaldo explicou ainda que “estamos resolvendo desta forma uma questão que perdurava desde 2014 para o nosso funcionalismo público. É gratificante perceber que todos os esforços que empreendemos nas contas públicas, fazendo economia e gestão, continuam dando resultado mesmo em tempos de pandemia”, disse o governador.

Ainda em seu discurso, o governador destacou as principais ações do governo do Estado no enfretamento da pandemia. “Temos atravessado dias difíceis, temos enfrentado problemas que nunca imaginaríamos viessem a existir, e temos sabido resistir. E iremos vencer. Mas, apesar de todos os episódios que assistimos, agora, já temos o início da aplicação da vacina.

Em meio a tanto sofrimento, a tanta dor e tantas mortes, a vacinação que se inicia é, com certeza, o único caminho para que retornemos à normalidade das nossas vidas, e nos devotemos mais intensamente ao trabalho que é necessário para compensar as perdas materiais que sofremos”.

Na oportunidade, Belivaldo homenageou as vítimas da Covid-19, assim como aos profissionais que trabalham na linha de frente. “Faço reverência, à memória de todos os que perderam a vida ao longo desta catástrofe da Covid -19. São hoje, infelizmente, 2.786 sergipanos.

Não poderia deixar citar os profissionais da Saúde, desde os técnicos de mais elevado nível aos que, com o mesmo devotamento e coragem prestam serviços, sem os quais o sistema de saúde entraria em colapso. Homenagem, também, de reconhecimento e gratidão a todos os que integram o nosso sistema de segurança, que foi, nessa emergência, diuturnamente convocado para manter os protocolos de prevenção, coibir excessos, e dar tranquilidade à sociedade sergipana”.

O governador ressaltou também a expectativa de continuidade de investimentos públicos, quanto da iniciativa privada, para o crescimento econômico do estado. “No decorrer deste ano, investimentos nos setores de infraestrutura, saúde e turismo, dando sequencia ao programa iniciado ano passado, no auge da primeira onda da Covid-19, para dar fôlego à nossa economia”, pontuou.