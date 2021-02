De volta ao batente

02/02/21 - 08:19:03

Por Adiberto de Souza *

Após merecidas férias, deputados estaduais e vereadores sergipanos retornam ao trabalho nesta terça-feira. Em Aracaju, as atenções estão voltadas para a Câmara Municipal, que inaugura hoje uma nova legislatura, com a estreia de 15 dos 24 eleitos em 3 de outubro passado. Embora a sessão seja virtual, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) deverá prestigiar, lendo a mensagem do Executivo, certamente recheada de propostas a serem desenvolvidas no decorrer do ano. O governador Belivaldo Chagas (PSD) deverá ir a Assembleia também para ler a mensagem do governo. Deve se queixar das dificuldades financeiras, falar sobre as ações desenvolvidas pelo Estado contra a pandemia da covid-19 e, naturalmente, desejar boa sorte aos 24 deputados, que estão voltando do descanso parlamentar. Tomara que agora em 2021, tanto os deputados estaduais quanto os vereadores da capital trabalhem mais em favor da população que os elegeu para representa-la. Aguardemos, portanto!

Um otimista no TJ

Ao ser empossado, ontem, na presidência do Tribunal de Justiça de Sergipe, o desembargador Edson Ulisses disse ser, “acima de tudo, um otimista”. Com essa disposição, o magistrado espera fazer uma administração com êxito: “Tivemos uma grande experiência ao enfrentar a pandemia, vencemos e vamos continuar superando as dificuldades”, discursou. Além dele, tomaram posse a desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos (vice-presidente) e o desembargador Diógenes Barreto (corregedor-geral da Justiça). Mesmo tendo sido virtual por causa da pandemia, a solenidade foi das mais concorridas. Supimpa!

Miolo de pote

Os políticos e parte da imprensa não se cansam de fazer previsões para as eleições de 2022. Diariamente, surgem conjecturas sobre novas alianças e até rompimentos. Há quem jure que já existem até estranhos acordos sacramentados por debaixo dos panos. Todos sabem, porém, que em política nada do que se diga agora vale para daqui a pouco. Portanto, esse bolodório sobre as eleições futuras não passa de conversa fiada, miolo de pote, lorota. Misericórdia!

Auditoria na Renascer

O governo de Sergipe constituiu uma comissão para fiscalizar os contratos firmados pela Fundação Renascer, órgão que abriga adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Pela portaria da Secretaria Estadual de Transparência e Controle, a equipe de auditores está autorizada a visitar a instituição e a solicitar de qualquer órgão estadual as informações e os documentos que achar necessário. O objetivo é esclarecer denúncias de irregularidades em contratos feitos pela Fundação com empresas prestadoras de serviço. Então, tá!

Novo líder

Pelos próximos dois anos, o senador bolsonarista Alessandro Vieira será o líder do Cidadania no Senado, em substituição à maranhense Eliziane Gama. A troca do posto ocorreu durante um encontro no gabinete da liderança do partido. A ex-líder afirmou ter sido “uma honra comandar uma bancada formada por parlamentares tão qualificados” e desejou boa sorte a Alessandro Vieira. Ah, bom!

Não é bem assim

E o senador Rogério Carvalho (PT) anda preocupado com as notícias dando conta que, por ter votado no direitista Rodrigo Pacheco (DEM) para a presidência do Senado, ele se aliou ao presidente Bolsonaro. O petista explica que, embora tenha apoiado um bolsonarista de quatro costados, o PT vai continuar fazendo oposição ao governo do capitão de pijama. Segundo Carvalho, o partido da estrelinha não pode apoiar uma pessoa “incompatível com a democracia e a civilidade”. Difícil para o senador é explicar as constantes incursões do PT para as bandas da direita brucutu. Marminino!

Dia de posse

Nesta terça-feira, durante a sessão de reabertura dos trabalhos legislativos, acontece a posse da Mesa Diretora da Assembleia para o biênio 2021/2022. O deputado Luciano Bispo será reconduzido à presidência do Parlamento, juntamente com os deputados Francisco Gualberto (vice), Jeferson Andrade (1º secretário), Luciano Pimentel (2º secretário), Maisa Mitidieri (3º secretária) e Samuel Carvalho (4º secretário). Boa sorte a todos na nova empreitada.

Dono do pedaço

Alguém sabe quem protege o empresário itabaianense Carlito Ferreira, o “Galeguinho da Roupa”? Dia sim outro também, ele apronta uma pataquada em Itabaiana e ninguém toma uma providência contra o dito cujo. Ontem, “Galeguinho” foi para a porta da Prefeitura dizer cobras e lagartos contra o prefeito Adailton Sousa (PL). Sempre com a mão por baixo da camisa, numa insinuação que estava armado, o empresário disse o que quis e o que não quis, demonstrando claramente que tem costas largas. Será que estão esperando “Galeguinho da Roupa” matar uma pessoa em praça pública para colocá-lo em seu devido lugar? Crendeuspai!

Paulo Freire vive

Professora por formação, a vereadora Ângela Melo (PT) apresentou um Projeto de Lei propondo a criação em Aracaju do Ano Educacional Paulo Freire. O objetivo é difundir a história da contribuição do homenageado para a educação no Brasil e no mundo. “Mais do que nunca, nesse período de pandemia, o país está percebendo a importância da educação para a formação da nossa sociedade”, afirma a petista. Vivo fosse, Paulo Freire estaria completando 100 anos agora em 2021. Tai uma justa homenagem!

Agora vai

É bom a presidência do Banco do Brasil reavaliar a proposta de fechar as agências de Porto da Folha e Poço Redondo, no sertão de Sergipe. Caso insista nessa ideia maluca, o bancão sofrerá grande prejuízo financeiro, pois o deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) encerrará imediatamente a sua conta naquela instituição bancária. Vixe! Revoltado com o projeto de enxugamento do BB, o parlamentar disse que se as agências forem lacradas como prometido, ele transfere a sua conta para outro banco no mesmo dia. Eitcha pentcha!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Estado de Sergipe, em 18 de janeiro de 1936.

* É editor do Portal Destaquenotícias