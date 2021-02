Deputada Maisa Mitidieri é empossada como 3º secretaria da Mesa Diretora da Alese

02/02/21 - 16:51:20

Durante a manhã desta terça-feira, 02, aconteceu na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a solenidade de posse da Mesa Diretora para o exercício do segundo biênio 2021-2022. A deputada estadual, Maisa Mitidieri, que já fazia parte da mesa como 4ª secretária, agora assumirá a cadeira de 3ª secretária.

A cerimônia contou com a participação do governador Belivaldo Chagas, que ressaltou a importância da casa para o bom funcionamento de Sergipe. “O trabalho em conjunto é muito necessário e por isso eu sempre prezei pelo bom convívio com todos os poderes. Não tenho dúvidas de que a Mesa Diretora continuará realizando um excelente trabalho”, afirma.

Para Maisa, compor a Mesa é uma oportunidade a mais para participar das atividades administrativas e legislativas da Alese. “ É muito gratificante poder continuar fazendo parte da Mesa e seguir contribuindo de forma efetiva nas decisões desta Casa. O trabalho é contínuo e visa fazer com que Sergipe siga avançado”, explica a parlamentar.

Também foram eleitos como integrantes da Mesa Diretora os deputados Luciano Bispo, presidente; Francisco Gualberto, vice-presidente; Jeferson Andrade, 1º secretário; Luciano Pimentel, 2º secretário; Dr. Samuel Carvalho, 4º secretário.

A posse foi realizada de forma mista e respeitando todas as recomendações sanitárias dos órgãos de saúde.

Fonte e foto assessoria