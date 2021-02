Governo do Estado garante água para mais de 45 mil pessoas através de poços

Foram 144 ações realizadas em 2020, entre instalação de novos poços, recuperação de equipamentos e manutenção nos sistemas

Nas comunidades rurais do estado, grande parte do fornecimento de água acontece através de sistemas simplificados de abastecimento, utilizando poços tubulares profundos. Para isso, ao longo de 2020, o Governo de Sergipe fez 144 ações através da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação (Cohidro), entre instalação de novos poços, recuperação de equipamentos quebrados e manutenção preventiva nos sistemas. Ao total, no ano passado, foram investidos R$ 333.661,75 em recursos estaduais para as ações, garantindo o abastecimento de água para 45.870 pessoas do interior sergipano. Em 2021, são previstos investimentos estaduais, federais e até internacionais para instalar cerca de 60 novos sistemas de abastecimento em comunidades rurais.

Um exemplo das ações aconteceu no povoado Apertado de Pedras, em Simão Dias, município do Centro Sul Sergipano. Lá, os técnicos da Cohidro atuaram na limpeza de um antigo poço, instalação de nova bomba, substituição de toda a parte elétrica e dos tubos que levam a água do subsolo até a superfície. “Além da mão de obra, fornecemos com recursos próprios a nova bomba, a caixa de força, todo o cabeamento, os tubos e conexões utilizados dentro do poço”, listou o gerente da Divisão de Instalação e Manutenção de Poços (Dipoços) da Cohidro, Roberto Wagner. Ao todo, os investimentos estaduais neste sistema de abastecimento somaram R$ 8.609,49, incluindo recursos do convênio da Cohidro com a Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS) para a aquisição de um reservatório de 5 mil litros. Já a instalação hidráulica e a base em alvenaria da caixa d’água ficaram a cargo da Prefeitura de Simão Dias.

O novo sistema do povoado Apertado de Pedras foi implantado no terreno do Seu Francisco para atender toda a comunidade, que tem cerca de 500 pessoas. “É um sonho realizado, porque todo mundo sabe que água é fonte de vida e nós precisamos. No nosso povoado, é difícil conseguir água. Mas a Cohidro ativou o poço de novo e hoje só temos a agradecer. Estou muito feliz, como sei que toda a comunidade também está feliz”, comemorou Luciano, filho do Seu Francisco. Já o encanador e pedreiro Edson, que participou da montagem da tubulação, externou a satisfação em trabalhar na recuperação do poço. “É uma obra muito importante para a comunidade, que vai servir a todos nós”. Durante todo o ano passado, foram realizadas 43 ações como esta, em que o poço desativado voltou a funcionar a partir do investimento público.

O diretor de Infraestrutura Hídrica e Mecanização Agrícola da Cohidro, Carlos Alberto, ressalta que muitas destas ações estão sendo viabilizadas com recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Funcep), através do convênio com a SEIAS. “É um termo de cooperação técnica de crédito orçamentário na ordem de R$ 1 milhão. Assim, foi possível à Cohidro adquirir equipamentos e peças necessários à instalação dos poços, através do trabalho da Dipoços, que faz tanto a instalação do sistema completo em poços novos, quanto a recuperação e manutenção dos antigos”, explicou. A parceria com os municípios também é essencial para viabilizar a conclusão das obras nos sistemas de abastecimento de água, de acordo com o presidente da Cohidro, Paulo Sobral. “As prefeituras têm sido parceiras para finalizar a obra dos sistemas, como as tubulações externas aos poços e partes em alvenaria, como a base para o reservatório”, detalhou o presidente da Cohidro.

Para 2021, são previstos mais R$ 8,7 milhões em investimento via recursos do Estado, convênios federais e internacionais, e emendas parlamentares para a instalação de cerca de 60 novos sistemas de abastecimento em comunidades rurais. Estão incluídas também as obras da etapa de perfuração de novos poços através do Programa Água para Todos, segundo o presidente da Cohidro, Paulo Sobral. “A segunda etapa do programa Água para Todos está em processo final de licitação. Através do programa, vamos implantar 20 sistemas de abastecimento de água para mais de 3 mil pessoas em povoados de Ilha das Flores, Neópolis, Poço Verde, Riachão do Dantas, Itaporanga D’ajuda, Riachuelo, Santo Amaro das Brotas, São Cristóvão, Japaratuba, Santa Rosa de Lima, Aquidabã, Cristinápolis, Estância, Indiaroba e Umbaúba”, contou o presidente da Cohidro.

