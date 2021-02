LUCIANO DIZ QUE GOVERNADOR PRESTIGIOU A ALESE EM ANÚNCIO SOBRE SALÁRIOS

02/02/21 - 16:11:57

Entrevistado em seu gabinete, no início da tarde dessa terça-feira (2), pela reportagem da TV Sergipe (SE TV 1ª Edição), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), fez uma previsão dos trabalhos na Casa, após o retorno do recesso parlamentar. Para ele vários serão os assuntos a serem discutidos pelas bancadas de situação e de oposição, mas temas como a vacinação contra a COVID-19 e a retomada do setor econômico certamente terão mais prioridade.

“Hoje nós tivemos uma sessão marcada pela leitura da mensagem feita pelo governador Belivaldo Chagas. A partir de amanhã (3), nós vamos retomar nossa rotina de discussões e votações na Casa. Vários são os assuntos que serão trazidos para as nossas pautas, mas temas como a vacinação contra a COVID-19 e a retomada do setor econômico certamente serão os mais discutidos. Eu acredito que teremos bons debates aqui na Alese”, aposta o presidente.

Ainda durante o SE TV 1ª Edição, Luciano Bispo reconheceu o esforço do governo do Estado em anunciar o pagamento integral dos servidores públicos, ativos e inativos, dentro do mês, já a partir da folha de fevereiro. “A meu ver o governador prestigiou a Assembleia Legislativa hoje. Nós queremos agradecer a Belivaldo que, por intermédio da leitura de sua mensagem para os deputados, ele deu a grande notícia para os servidores públicos que, já a partir de agora, colocará a folha de pagamento em dia”.

“Não podemos deixar de reconhecer o esforço do governador e de sua equipe neste momento. Tenho que parabenizá-lo pela sensatez e coragem. Esse anúncio hoje foi muito louvável, ele foi muito feliz e provou que chegou para resolver”, acrescentou Luciano, enaltecendo também o papel fiscalizador da Assembleia Legislativa, mas ajudando sempre a garantir a governabilidade do Estado. Ele enxerga um momento positivo para a retomada do crescimento econômico, com a volta dos investimentos, no período de pós-pandemia.

Foto: Joel Luiz

Por Habacuque Villacorte