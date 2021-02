Luciano Pimentel é empossado 2º secretário da Alese e reafirma compromisso

02/02/21 - 14:05:23

Nesta terça-feira, 2, o deputado estadual Luciano Pimentel foi empossado 2º secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). A solenidade de posse ocorreu antes da sessão mista (presencial/remota) de abertura dos trabalhos legislativos de 2021, que contou com a leitura da Mensagem Governamental, feita pelo governador Belivaldo Chagas que, por videoconferência, apresentou as metas do Poder Executivo para este ano.

Ao tomar posse na Mesa Diretora, o parlamentar reafirmou seu compromisso com os sergipanos. “Hoje iniciamos um novo ciclo administrativo e legislativo. Neste dia, renovamos nosso desejo de continuar trabalhando pelos sergipanos e de contribuir para o desenvolvimento do nosso estado. É também uma data para relembrar a atuação do parlamento em 2020 e como esta Casa foi importante para auxiliar o Poder Executivo na implementação das ações de combate ao novo coronavírus. Desde o início da pandemia, a Alese buscou alternativas para garantir que as atividades legislativas não fossem interrompidas e possibilitou que indicações e projetos de lei com foco no enfrentamento à Covid-19 fossem aprovados com a celeridade que o momento exigia”, afirmou Luciano Pimentel.

O deputado também falou sobre as expectativas para 2021. “Nós sabemos que esse ainda será um ano difícil e que continuaremos lidando com os impactos sociais e econômicos da pandemia, mas estamos otimistas em relação ao futuro, principalmente com o recente início da vacinação contra a Covid-19 em Sergipe. É com esse sentimento de esperança que começamos mais um ano legislativo”, asseverou Luciano Pimentel.

Após o encerramento da cerimônia de posse foi realizada a primeira sessão de 2021, com a leitura da mensagem do governador Belivaldo Chagas, que destacou a importância da união dos poderes para o êxito das ações de combate à Covid-19. “Em Sergipe os poderes se uniram e tornaram menos difícil o enfrentamento da pandemia. Aqui houve o necessário consenso sobre as medidas tantas vezes impopulares em vista das circunstâncias, mas que deveriam e devem ser efetivamente adotadas. O Poder Legislativo, cujo os integrantes mais se aproximam do povo e melhor interpretam seus sentimentos nesses momentos de incerteza, contradições e discrepâncias, foi fundamental para que encontrássemos as formas de agir mais adequadas no enfrentamento à pandemia”, enfatizou Belivaldo Chagas.

Em seu pronunciamento, o Chefe do Executivo Estadual também anunciou o pagamento, dentro do mês, de todos os servidores estaduais ativos, inativos e comissionados, e ressaltou a expectativa de continuidade de investimentos públicos, quanto da iniciativa privada, para o crescimento econômico do estado.

Mesa

Eleita para o 2º Biênio da 19ª Legislatura, a Mesa Diretora da Alese é composta pelos deputados estaduais Luciano Bispo (presidente); Francisco Gualberto (vice-presidente) Jeferson Andrade (1º secretário); Luciano Pimentel (2º secretário); Maisa Mitidieri (3ª secretária) e Dr. Samuel Carvalho (4º secretário).

Assessoria Parlamentar

Foto: Joel Luiz/Alese