Dupla é presa ao cobrar R$ 700 por devolução de celular furtado no interior do estado

02/02/21 - 07:20:16

Policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam dois homens que estavam extorquindo uma senhora que teve o celular furtado. Eles cobravam R$ 700 pela devolução do aparelho. As prisões ocorreram nessa segunda-feira, 1º de fevereiro.

De acordo com as informações policiais, os militares foram informados de que a vítima estaria sendo extorquida. Os agentes fizeram diligências e, no local acertado pelos suspeitos, um dos suspeitos foi preso em flagrante.

O suspeito informou a localização do comparsa e, numa ação rápida dos policiais, o segundo envolvido no crime também foi preso. Eles foram encaminhados à Central de Flagrantes e o celular foi recuperado e devolvido à vítima.