PREFEITURA DE SÃO CRISTÓVÃO REALIZA CADASTRAMENTO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

02/02/21 - 08:06:54

A partir do dia 1° de fevereiro, a Prefeitura de São Cristóvão iniciará o cadastramento dos alunos que utilizarão o transporte universitário em 2021. Por conta da pandemia, o cadastramento para o serviço está sendo feito de forma online, através do site saocristovao.se.gov.br, até o dia 15 do próximo mês, e é destinado exclusivamente aos alunos que residem no município e cursam o ensino superior na rede pública ou privada, bem como alunos que estão matriculados em cursos técnicos.

De acordo com Paulo Júnior, secretário de governo e vice-prefeito de São Cristóvão, a proposta do cadastramento é identificar quantos alunos necessitarão do serviço, visto que as instituições de ensino estão atuando de diferentes formas, durante o período pandêmico. “Nós queremos quantificar os alunos que adotarão ao sistema de ensino híbrido, e os que vão se manter no EAD. Como nós vamos precisar diminuir a quantidade de passageiros por ônibus, o cadastramento vai nos auxiliar nessa divisão”, disse Paulo Júnior.

Ainda de acordo com ele, todos os transportes seguirão os protocolos sanitários estabelecidos pelas autoridades para diminuir a propagação e evitar a contaminação com o novo coronavírus. “Vamos realizar a higienização dos ônibus, os quais estarão com apenas 50% da capacidade, alternado um aluno com uma poltrona vazia. Também já enviamos o protocolo de segurança para a empresa, para que os ônibus sejam adaptados”, finalizou.

Para realizar o cadastramento, o aluno precisará enviar as cópias dos seguintes documentos: foto 3×4, cópia do RG/CPF, matrícula ou grade curricular e comprovante de residência. Os documentos deverão ser anexados no formulário, disponível aqui.