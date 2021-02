PREFEITURA PASSA A DIVULGAR A QUANTIDADE DE PESSOAS VACINADAS ATÉ MOMENTO

02/02/21 - 10:37:35

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulgou o quantitativo de vacinas contra Covid-19 recebidas e a lista de pessoas já imunizadas. A divulgação atende ao preceito da transparência pública e, também, recomendação dos Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho.

Nesta primeira etapa da vacinação, iniciada dia 19 de janeiro, são imunizados os profissionais de saúde da linha de frente de combate à Covid-19, idosos institucionalizados e cuidadores dessas instituições de longa permanência. A expectativa da pasta da Saúde é imunizar 70% dos profissionais com as doses recebidas da CoronaVac e Oxford/AstraZeneca.

A Secretaria informou que até as 18h desta segunda-feira, foram 68.925 pessoas diagnosticadas com Covid-19 no município. Dessas, 163 estão internadas em hospitais; 2.907 estão em isolamento domiciliar; 64.844 que estavam infectadas já estão recuperadas; e 1.011 vieram a óbito. Há 13 pacientes suspeitos internados, que aguardam resultados do exame. Foram descartados 63.838 casos do total de 132.776 testes.

A lista completa de quem já recebeu a imunização pode ser acessada pelo link.