Primeira parcela do IPTU 2021 de Aracaju vence no próximo dia 5 de fevereiro

02/02/21 - 08:27:33

Vence no dia 5 de fevereiro a primeira parcela do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 2021 de Aracaju. A data está definida no calendário de pagamentos, disponibilizado para os contribuintes que optaram por parcelar o tributo.

O contribuinte pode efetuar o pagamento da primeira parcela por meio do carnê do IPTU, que já foi entregue via Correios, ou então por meio da emissão do boleto no Portal do Contribuinte, disponível no site da Secretaria Municipal da Fazenda.

Calendário

Após a primeira parcela, o contribuinte deve estar atento ao vencimento dos demais boletos: sempre no quinto dia útil de cada mês. As datas podem ser conferidas no carnê do IPTU ou no calendário de vencimento disponibilizado pela Semfaz.

O IPTU é a segunda fonte de arrecadação mais importante para o município, garantindo o funcionamento das ações na área da Educação e Saúde, além de investimentos em obras, limpeza urbana, recapeamento asfáltico, e no pagamento dos salários dos servidores municipais.

É importante que o contribuinte realize o pagamento em dia, pois além de prejudicar toda a cidade, a inadimplência acarretará prejuízos pessoais. O devedor fica sujeito a multas, encargos e juros moratórios sobre o valor atrasado. Também fica com o registro negativado em cartório e a procuradoria promove a execução judicial da dívida.

PMA

Foto: Marcelle Cristinne