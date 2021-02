Sead fortalece Parceria Público Privada em 2020 em Sergipe

Diante do cenário desafiador imposto pela pandemia do novo coronavírus desde 2020, a Secretaria de Estado da Administração (Sead) buscou realizar, por meio de medidas e parcerias, ações eficientes para continuar uma gestão qualificada, moderna e comprometida com o Estado de Sergipe, mesmo em tempos de isolamento social.

Uma dessas ações foi promovida através da Superintendência Geral de Compras, setor que integraliza a Sead, ao realizar Parceria Público Privada (PPP) para concessão onerosa de uso de bem público, com a ampliação, modernização e manutenção da Central de Abastecimento de Itabaiana, cidade interiorana de Sergipe. O ambiente, conhecido por sua vocação singular para a atividade comercial, sedia a feira livre local, que foi elevada à categoria de Patrimônio Cultural do Estado de Sergipe por meio da Lei Federal nº 8.561/2019, beneficiando toda a população local e circunscricional.

Além disso, visando atender aos parâmetros de manutenção de um meio ambiente de trabalho digno, salubre e produtivo, a Sead também buscou, dentro desse panorama, adquirir computadores, nobrakes, aparelhos de ar condicionado e mobiliários em geral, por meio de adesões e atas de registro de preços, no valor total de R$ 757.666,89, contribuindo para uma rotina laboral segura, confortável e moderna.

Já em parceria com o Ministério do Turismo e com o Ministério da Cidadania, a Sead firmou convênios para a execução dos seguintes serviços: Obras da 1ª etapa de pavimentação de acesso ao Parque das Palmeiras no Povoado Brejo, em Lagarto/Se, já tendo sido realizado 1,57 quilômetros de pavimentação; Implementação da tecnologia social de cisternas de placa de 16 mil litros e barreiros de trincheira familiar nos municípios de Tobias Barreto e Simão Dias. Já foram construídos em 2020 um total de 846 cisternas e 84 barreiros, respectivamente. O projeto busca, de forma eficaz, instrumentalizar o princípio da d ignidade da pessoa humana, pressuposto básico de manutenção dos Direitos Humanos, entregando às populações beneficiadas o acesso a uma vida digna.

Por meio de atuação ativa e integradora junto ao Patrimônio do Estado, a Sead regularizou 51 imóveis no ano de 2020, todos frutos do trabalho incessante de busca cartorária, visitas in loco, recolhimentos de documentos, vistorias, medições, além da emissão de relatórios fotográficos e laudos técnicos, trazendo conforto e segurança à população geral, que poderá usufruir de hospitais, escolas e outros domínios públicos em condições dignas. Além disso, foram oferecidos 272 lotes, dos quais 215 foram arrematados, atingindo uma arrecadação total de R$ 1.632.968,11.

Buscando uma maior economicidade e melhor aplicação da verba pública, a Sead em 2020 inovou ao implementar o serviço de transporte individual via aplicativo mobile, conhecido como Sergipe Móvel, gerando assim uma economia de R$ 97.369,68 aos cofres públicos, ação que contribui diretamente para uma gestão moderna e eficaz.

O Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), programa integrador da Sead, realizou em 2020 em suas unidades um total de 416.069 atendimentos, demonstrando o forte crescimento exponencial e grande adesão do público mesmo em ano de pandemia. Já o Ceac do Aracaju Parque Shopping inaugurou o mês de outubro com a marca de 3.348 atendimentos ao público, evidenciando a plena entrega dos serviços públicos à população local.

Buscando promover o aperfeiçoamento e a profissionalização dos servidores públicos do Estado, a Escola de Governo, por meio da Sead, ofertou 08 cursos na modalidade de ensino à distância, divididos em 41 turmas com 701 matriculados oriundos de 43 órgãos da Administração Pública Estadual Direta, Indireta e Deso, capacitando os servidores para a nova dinâmica 100% virtual. Além disso, houve também parcerias com instituições de ensino superior, possibilitando o acesso facilitado à qualificação profissional por meio de novas ferramentas e metodologias.

Houve ainda no âmbito administrativo a nomeação de 94 novos servidores. Além daqueles oriundos de concursos públicos, foram contratados 179 novos servidores decorrentes de Processos Seletivos.

Segundo o secretário de Estado da Administração, George Trindade, a Sead segue evidenciando, por meio de ações e medidas, o compromisso com o Estado de Sergipe determinado pelo governador Belivaldo Chagas. “Estamos sempre buscando oferecer serviços qualificados para toda a população sergipana e contribuindo diretamente para o crescimento e fortalecimento do Estado”, avalia.

