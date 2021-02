SENADORA MARIA DO CARMO SE REÚNE COM GESTORES E LÍDERES DO SUL E CENTRO-SUL

02/02/21 - 09:02:50

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) participou de encontro com prefeitos e lideranças de vários municípios das regiões Sul e Centro-Sul de Sergipe. O evento, que ocorreu no Polo Industrial Têxtil de Itabaianinha, teve a finalidade de ouvir as demandas e necessidades, especialmente dos novos gestores, visando orientá-los sobre a captação de recursos, inclusive de emendas parlamentares.

“Nós sabemos quão difícil é administrar municípios que têm enormes demandas e parcos recursos para investimentos em ações que garantam qualidade de vida à população e desenvolvimento. Participamos, semana passada, de reunião idêntica com gestores da região Agreste e, agora, estamos aqui com o mesmo propósito de estreitar laços e colocar o nosso gabinete à disposição de todos, sem considerar bandeira política. O intuito é colaborar para que tenhamos municípios fortes e prósperos”, disse a senadora.

Maria do Carmo destacou a pujança da região, citando Itabaianinha como exemplo. “O município se destaca pelos seus polos cerâmico, têxtil e, também, o agronegócio, permitindo a geração de emprego e renda e, naturalmente, impulsionando a economia do nosso Estado e do país, uma vez que de lá são exportados produtos para toda parte do Brasil, sobretudo, da área têxtil”, disse Maria Carmo.

Participaram do evento, os prefeitos Adinaldo Nascimento (Indiaroba), Gilson Andrade (Estância), Sandro de Jesus (Cristinápolis), Eraldo Andrade (Boquim), Pedrinho de Balbino (Tomar de Geru), Humberto Maravilha (Umbauba), Dr. Fabio (Arauá), e César Prado (vice-prefeito de Tobias Barreto). Também se fizeram presentes a deputada estadual Janier Mota, o ex-deputado federal José Carlos Machado, além de vereadores, dirigentes de entidades de classe, lideranças e empresários locais.

Fonte e foto assessoria