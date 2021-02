SERGIPE REGISTRA ALTA DE 200% DE VENDAS DE CONSÓRCIO DE SERVIÇOS EM 2020

Consórcio Lyscar, responsável pela região, apresenta aumento do produto de motocicletas em 57%, no comparativo anual

Mês de dezembro teve disparo de vendas gerais, totalizando 171%

Analisando os dados de junho a dezembro de 2019 e os mesmos meses de 2020, o produto de motocicleta apresenta aumento de 263%;

Fevereiro de 2021- O Consórcio Lyscar (www.consorciolyscar.com.br), associado à BR Consórcios, representante da região de Sergipe, tem alta de 200% no produto de serviços e 57% em motocicleta, no comparativo de janeiro a dezembro de 2019, com o mesmo período de 2020.

Quando analisados os dados semestrais (junho a dezembro), de 2019 e 2020, Lyscar tem bons resultados das vendas no comparativo semestral com os produtos: automóveis 58%, motocicleta 263% e serviços 200%.

“Mesmo vivenciando um período pandêmico, a região de Sergipe tem crescido em números e resultados. Para 2021, queremos ampliar estes dados”, afirma Carlos Lyra, diretor do Consórcio Lyscar

O mês de dezembro, também, foi bastante significativo para a região, com disparo nas vendas e totaliza com 171%. O motivo desse resultado foi ocasionado pelas cotas de automóveis 152%, imóveis 177% e motocicleta 311%.

SOBRE O CONSÓRCIO LYSCAR (www.consorciolyscar.com.br)

Fundada em 21 de agosto de 1981, o Consórcio Lyscar tem sua sede comercial em Aracaju, no estado de Sergipe, atuando em sete estados brasileiros (Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará) através de empresas parceiras e negócios instalados em capitais e cidades polos que neste ano completará 40 anos de fundação.

O Consórcio Lyscar é marca registrada pela tradição de seus serviços em apoio ao cliente, pela integridade e ética na administração de bens móveis, imóveis e de serviços, e pela garantia da entrega de mais 9 mil bens neste período.

SOBRE A BR CONSÓRCIOS (www.brconsorcios.com.br)

A empresa iniciou suas operações em 2012, com o objetivo de unir e fortalecer operadoras de consórcios que desejam expandir sua atuação. Seu modelo de negócio agrega administradoras dentro de uma mesma plataforma, sendo pioneiro no Brasil. Tem sua sede administrativa em Londrina (PR) e conta com cerca de 320 funcionários diretos. As empresas associadas à BR Consórcios são: Consórcio União, Consórcio Araucária, Consórcio Santa Emília, Consórcio Saga, Consórcio Lyscar, MAPFRE Consórcios e Rede Lojacorr Consórcios. As empresas têm, juntas, uma carteira de mais de 60 mil cotas ativas.

Nos últimos anos, a BR Consórcios projeta a ampliação dos seus canais de distribuição com a adesão de novos associados e parcerias. Para alcançar essa meta, além de manter suas equipes próprias de vendas, tem firmado novas parcerias para vendas de cotas de consórcios com empresas dos mais diversos setores, entre elas revendedores de automóveis, concessionários de motocicletas, corretoras de seguros, imobiliárias e empresas especializadas na venda de consórcios.

Por Laís Araújo

BR Consórcios