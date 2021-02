SES convoca profissionais credenciados para atuar no combate à Covid-19

02/02/21 - 16:39:24

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), desde junho do ano passado, vem recrutando profissionais para atuar nos leitos de enfermaria, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da Rede Estadual de Saúde, enquanto durara a pandemia. Atualmente, a SES conta com um quadro de 1.218 profissionais credenciados.

Segundo a diretora de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde da SES, Fabiana Fontes, a abertura de unidades e a ampliação de leitos de enfermaria, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e estabilização, em todo o estado, devido à pandemia do novo coronavírus, trouxeram a necessidade de aumento do quadro de profissionais.

“Com a Covid-19, houve a necessidade de ampliação do serviço e, além disso, tivemos um déficit devido ao afastamento de profissionais e, com isso, veio a necessidade de mão de obra específica para essas áreas. Foram contratados médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório e biomédicos, entre outros”, disse Fabiana.

Embora o Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho tenha sido a unidade a receber mais profissionais através do credenciamento (253 profissionais), Fabiana Fontes destaca a grande importância da modalidade também para as demais unidades. O Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen), por exemplo, como realiza a análise das amostras para os testes da Covid-19 em Sergipe, precisou aumentar o seu quadro de profissionais para atender a demanda. “Esses profissionais credenciados ( biomédico e técnico de laboratório) foram contratados para ir para o Lacen. Tivemos que ampliar a equipe para dar conta da demanda de testes realizados diariamente”, destaca.

Atualmente, a Secretaria de Saúde realiza a convocação dos profissionais credenciados. Ela é feita por etapa, já que segue o critério de cadastro reserva. Dessa forma, o chamamento está obedecendo à classificação e necessidade.

Quando há a necessidade de novos profissionais são abertas as inscrições através do endereço https://www.saude.se.gov.br/. As convocações dos inscritos são lançadas por meio de listas também neste endereço eletrônico.

Foto: Flávia Pacheco