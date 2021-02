SES ENTREGA MAIS 30 MIL REAIS EM EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO ESTADUAL DA SAÚDE

02/02/21 - 17:05:03

Em parceria com a Funesa foram entregues equipamentos uso e a qualificação dos serviços realizados pelo CES/SE

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com a Fundação Estadual de Saúde (Funesa), realizou, nesta terça-feira, 2, a entrega de equipamentos para o uso e a qualificação dos serviços realizados pelo Conselho Estadual de Saúde (CES/SE). O termo de cessão dos equipamentos foi assinado durante a primeira reunião ordinária do Conselho, no auditório da Funesa.

Entre os equipamentos entregues estão: televisão, câmera, pedestais para banner, projetores, notebooks e gravadores de voz.

“Nossa gratidão por todo esse tempo que vocês lutaram e trabalharam pelo SUS Sergipe e o SUS Nacional também. Que esse ano seja de maior êxito, que a gente avance e reduza essa pandemia, para que assim, possamos conseguir retomar algumas atividades junto aos municípios. Nós estaremos prontos para atender vocês, dialogando”, disse a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa.

O vice-presidente do Conselho, Eduardo Gomes, elogiou a gestão ao receber os equipamentos. “O Conselho Estadual destaca que essas reivindicações já vem há mais tempo. No entanto, essa gestão, com o intermédio da SES e da Funesa, nos possibilitou isso. Nós ficamos gratos e honrados com o desempenho e compromisso com o controle social”, destaca o vice-presidente.

De acordo com a diretora geral da Funesa, Lavínia Aragão, a Funesa tem um papel estratégico no fortalecimento do controle social no SUS Sergipe, “foi através da Fundação que esses equipamentos foram adquiridos, com a interveniência da Secretaria de Estado da Saúde. Esses equipamentos vão contribuir na medida que vão fortalecer os conselhos de saúde. Estamos felizes por atender a um pleito antigo do controle social e reforçando um compromisso do Governo do Estado, por meio desses recursos que serão amplamente utilizados”, pontuou.

Ainda durante a reunião do Conselho, o diretor da Vigilância em Saúde, Marco Aurélio Góes, apresentou o Plano Estadual de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.