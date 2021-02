SESSÕES DA CÂMARA DE ARACAJU RETORNARÃO NA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA, DIA 2

02/02/21 - 05:30:53

O início dos trabalhos da 43ª Legislatura da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), acontecerá de forma remota a partir das 9h desta terça-feira, dia 2 de fevereiro, como ficou definido na última Legislatura com a aprovação da redução do recesso parlamentar.

Para tratar sobre o assunto, os parlamentares que integram a Mesa Diretora da CMA se reuniram e elaboraram na tarde desta terça-feira, 26, um projeto de resolução que propõe alterar o Sistema de Deliberação Remota vigente, voltando a acontecer três Sessões semanais (terças, quartas e quintas-feiras), conforme prevê o Regimento Interno da Casa Legislativa.

O projeto prevê o retorno do Pequeno e Grande Expediente, além da Pauta do Dia, onde serão apreciados as proposituras do Legislativo e do Executivo. Para ser implantada, a sugestão será colocada para apreciação do Plenário.

De acordo com presidente da Casa, a Mesa elaborou uma proposta que está aberta para sugestão dos demais parlamentares. “Na próxima terça-feira, abriremos os trabalhos e o chefe do Executivo lerá a mensagem. Na quarta colocaremos a proposta para que todos os vereadores apreciem e votem”, destacou o presidente da Casa, Nitinho (PSD).

Participaram do encontro Nitinho; O 1º secretário, Fabiano Oliveira (PP); O 2º secretário, Sargento Byron (Republicanos); O 3º secretário, Joaquim da Janelinha (Pros); além do superintendente de Relações Institucionais da Câmara, Jorge Araújo Filho e o secretário da Mesa, Roberto Bonfim.

Fonte CMA

Foto: César de Oliveira