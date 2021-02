SMTT intensifica ações para alertar sobre riscos de combinar bebida alcoólica e direção

02/02/21 - 12:39:23

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), vai intensificar, a partir desta quarta-feira, 2, as ações educativas com foco na conscientização de condutores sobre os riscos de consumir bebidas alcoólicas antes de dirigir. Na programação do mês de fevereiro, estão previstas, ainda, atividades com orientações sobre ciclovias e faixas de pedestres.

“Mesmo com as orientações de distanciamento social e sem eventos de carnaval e pré-carnaval para reduzir a propagação do novo coronavírus, vamos intensificar as ações educativas para alertar a população sobre o perigo de misturar álcool e direção. É um assunto que deve estar sendo sempre falado porque, infelizmente, essa combinação ainda causa acidentes de trânsito”, explica o superintendente da SMTT Renato Telles.

As ações ocorrerão em diversos pontos de Aracaju e serão conduzidas pela Coordenadoria de Educação para o Trânsito (CET) da SMTT, que é composta por agentes de trânsito e pelo Grupo Cones de Teatro, este último responsável pelo caráter lúdico das atividades, que sempre chama a atenção das pessoas. Confira abaixo a programação completa do mês de fevereiro:

03/02 (quarta-feira)

Ação em ciclovia

Local: Avenida Min. Geraldo Barreto Sobral (Jardins)

Horário: 8h

04/02 (quinta-feira)

Ação em ciclovia

Local: Avenida Etelvino Alves de Lima (Inácio Barbosa)

Horário: 6h30

05/02 (sexta-feira)

Ação “álcool e direção não combinam”

Local: Terminal de Integração do DIA

Horário: 7h

06/02 (sábado)

Ação “álcool e direção não combinam”

Local: Arcos da Orla da Atalaia

Horário: 9h

08/02 (segunda-feira)

Ação “álcool e direção não combinam”

Local: Avenida João Rodrigues (Bairro Industrial)

Horário: 8h

09/02 (terça-feira)

Ação “álcool e direção não combinam”

Local: Terminal de Integração do DIA

Horário: 7h

10/02 (quarta-feira)

Ação “álcool e direção não combinam”

Local: Avenida Tancredo Neves (em frente ao Huse)

Horário: 6h30

11/02 (quinta-feira)

Ação “álcool e direção não combinam”

Local: sede do Setransp (Bairo Jardins)

Horário: 7h

12/02 (sexta-feira)

Ação “álcool e direção não combinam”

Local: Avenida Paulo VI (em frente ao Hospital Primavera)

Horário: 7h

19/02 (sexta-feira)

Ação “álcool e direção não combinam”

Local: Avenida Hermes Fontes (em frente à UBS Sinhazinha)

Horário: 7h

23/02 (terça-feira)

Ação “álcool e direção não combinam”

Local: Avenida Tancredo Neves (em frente ao Huse)

Horário: 6h30

24/02 (quarta-feira)

Ação “álcool e direção não combinam”

Local: Terminal de Integração do DIA

Horário: 7h

25/02 (quinta-feira)

Ação “álcool e direção não combinam”

Local: Avenida Beira Mar (no cruzamento com Anísio Azevedo)

Horário: 15h

Fonte e foto SMTT