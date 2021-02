Vereador Binho exalta sonho por vida digna e quer uma gestão de muito diálogo

02/02/21 - 16:19:36

O vereador Binho (Aldeílson Soares dos Santos), do Partido da Mobilização Nacional, PMN, participou da abertura dos trabalhos da 43ª. Legislatura Municipal, uma sessão virtual, onde o prefeito da capital, Edvaldo Nogueira saudou os parlamentares e propôs uma gestão de muito diálogo com a Casa do povo. “Esse é um dia histórico na minha vida, porque represento o sonho de muitas crianças, adolescentes e jovens carentes que buscam um futuro com dignidade”.

Binho foi eleito com 1.376 votos para defender na Câmara de Vereadores os projetos sociais voltados para o esporte e cultura. Idealizador do Projeto “Eu e meio bairro somos um só”, o vereador do PMN afirmou que seu mandato tem o propósito de defender as comunidades menos favorecidas e quando o Executivo encaminhar projetos que beneficiem as populações carentes, terá o seu apoio e seu voto.

QUEM É BINHO

Aldeílson Soares dos Santos, 38 anos, Binho é casado com a enfermeira Aline Nascimento Santos, pai de Davi Luca. Ele é formado em Educação Física pela Faculdade de Sergipe (FASE). Foi presidente do Grêmio Estudantil do Colégio José Rollemberg Leite e presidente da União Sergipana dos Estudantes Secundaristas (USES). O vereador do PMN também foi fundador da Escolinha de Futsal “Craque da Bola” e idealizador do Projeto Social “Eu e meu bairro Somos um só”. Entusiasta dos festejos da cultura popular, Binho foi marcador da quadrilha Rosa Dourada, e agora quer marcar seu nome na história política de Aracaju cumprindo um mandato que orgulhe seu povo.

Por: Assessoria de Comunicação